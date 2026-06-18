Sharge lanza un nuevo cargador externo basado en baterías de automóviles

La empresa Sharge, conocida en el mercado de gadgets modernos por su diseño no convencional y sus soluciones tecnológicas avanzadas, ha presentado un nuevo tipo de batería externa (power bank). Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su compacidad, sino también porque está equipado con elementos de batería utilizados en vehículos eléctricos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la principal característica del nuevo dispositivo son las celdas de batería tipo 21700 instaladas en su interior. Cabe destacar que este tipo de fuentes de energía se utilizan ampliamente en la fabricación de vehículos eléctricos modernos, incluidas las máquinas Tesla. Esto garantiza una larga vida útil del dispositivo y una alta densidad energética.

La capacidad del dispositivo es de 10 000 mAh y admite la función de carga rápida con una potencia de 45 W. Además, es compatible con los protocolos PD 3.0 y SCP, lo que permite cargar eficientemente no solo smartphones, sino también tablets y algunas laptops. La recarga de la propia batería se realiza a una potencia de 30 W.

Construcción innovadora y durabilidad

Con el objetivo de brindar comodidad a los usuarios, los ingenieros de Sharge han integrado un cable Type-C de 60 centímetros en el dispositivo. Este cable sale del cuerpo mediante un mecanismo especial y regresa a su lugar después de usarse. El fabricante señala que este mecanismo puede soportar 30 000 extensiones, lo que significa que el dispositivo es extremadamente duradero para el uso diario activo.

Además, el dispositivo está equipado con una pantalla LCD a color de 1,14 pulgadas. Esta pantalla de 240 x 135 píxeles muestra en tiempo real información importante como el nivel de carga, la intensidad de la corriente, el voltaje y el tiempo restante de carga. Esta funcionalidad permite al usuario tener un control total del proceso.

El dispositivo pesa solo 235 gramos, lo que lo convierte en un compañero ideal para viajes y desplazamientos diarios. Además del cable integrado, el cuerpo cuenta con puertos USB-A y USB-C adicionales, a través de los cuales se pueden cargar varios gadgets simultáneamente.

En el mercado de Uzbekistán, los productos de la marca Sharge se están popularizando por su diseño transparente y calidad. Se espera que el hecho de que el nuevo modelo esté equipado con elementos que cumplen los estándares de la industria automotriz aumente aún más su competitividad en el mercado.