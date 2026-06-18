Xiaomi presenta la primera cafetera portátil Mijia para viajes

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Xiaomi presenta la primera cafetera portátil Mijia para viajes

Xiaomi, conocida en el mundo tecnológico por su amplio ecosistema, ha presentado su próximo dispositivo innovador. Lanzada bajo la marca Mijia, la nueva cafetera portátil permite ahora a los amantes del café disfrutar de su bebida favorita en cualquier lugar, ya sea en un viaje largo o en plena naturaleza. Este dispositivo compacto atrae la atención no solo por su conveniencia, sino también por sus capacidades técnicas. Así lo informa Ixbt.com en su .

Según informa la publicación ixbt.com, el nuevo dispositivo ya está disponible para preventa en el mercado chino. Aunque el precio oficial se ha fijado en 799 yuanes (aproximadamente 118 dólares), los primeros compradores pueden adquirirlo con un descuento por 559 yuanes (aproximadamente 88 dólares). Se espera que este gadget llegue pronto a los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán a través de plataformas de comercio internacional.

Especificaciones técnicas y diseño

La cafetera portátil Mijia tiene dimensiones ultra compactas: su altura es de 24,5 cm y su diámetro es de solo 7,15 cm. Estas dimensiones permiten llevarla en un bolso como un termo común. La principal ventaja del dispositivo es su potente bomba capaz de generar una presión de 20 bar. Este indicador es cercano al nivel de las cafeteras profesionales, lo que sirve para liberar completamente el sabor y el aroma del café.

El dispositivo es universal, siendo compatible tanto con cápsulas especiales como con café molido. Según el fabricante, solo se requieren 45 segundos para preparar una bebida fría o caliente. Este es un factor muy importante para los usuarios modernos que valoran su tiempo.

Autonomía y carga

El gadget incorpora tres baterías con una capacidad total de 7500 mAh. El dispositivo se carga a través de un puerto USB-C moderno con una potencia de 45 W. El proceso de recuperación de energía también es bastante rápido: 30 minutos son suficientes para cargar del 20 % al 80 %, y la carga completa tarda 80 minutos. Además, puede cargarse mediante una batería externa (Power Bank).

El consumo de energía del dispositivo puede variar según el estilo de uso:

  • Si se vierte agua precalentada en el dispositivo, se pueden preparar hasta 400 tazas de café con una sola carga;
  • Si la cafetera debe calentar el agua por sí misma, la carga alcanza para aproximadamente 3 tazas de bebida;
  • El cuerpo está protegido contra la humedad y el polvo según el estándar IP55.

En conclusión, esta novedad de Xiaomi es ideal para los defensores de un estilo de vida activo y los viajeros. Se espera que la cafetera portátil aparezca pronto en el mercado global y lidere una nueva tendencia en la cultura del café.

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Abror Shuhratov
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