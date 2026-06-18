Manchester City refuerza el centro del campo: comienza la lucha por Sandro Tonali

El campeón de Inglaterra, Manchester City, planea renovar profundamente su plantilla en el próximo mercado de verano. Preparándose para la era posterior a Pep Guardiola, los «citizens» han fijado como objetivo principal a la estrella del Newcastle United, Sandro Tonali. Se espera que el Tottenham compita seriamente con el club de Mánchester por este fichaje, según informa Goal.com.

Según Goal.com, la directiva del Manchester City ve al futbolista italiano de 26 años como el eje futuro del equipo. Aunque el Tottenham ya ha mantenido negociaciones fructíferas con los representantes del jugador, los dueños del Etihad están dispuestos a entrar en escena con una oferta financiera mucho más seria. Se dice que la suma solicitada por el traspaso de Tonali no será inferior a los 80 millones de libras esterlinas.

Grandes reformas en el centro del campo

El Manchester City no pretende limitarse solo a Sandro Tonali. El club también mantiene negociaciones activas por Elliot Anderson, jugador del Nottingham Forest. Si ambos traspasos se concretan, el club podría gastar más de 200 millones de libras esterlinas para reforzar su línea de mediocampo. Esta agresiva política de fichajes surge debido a las incertidumbres relacionadas con sus futbolistas líderes.

En particular, tras la incorporación de Bernardo Silva al Real Madrid como agente libre, se ha generado un gran vacío en el centro del campo. Asimismo, el futuro de otros centrocampistas del equipo, Niko Gonzalez y Tijjani Reijnders, está en entredicho. Por ello, los fichajes de Tonali y Anderson se han convertido en una necesidad estratégica más que en un simple deseo.

Preocupaciones respecto a Rodri

El asunto que más preocupa a la directiva es la situación de Rodri. El actual ganador del Balón de Oro participa ahora con la selección española en la Copa del Mundo y ha manifestado que comunicará su decisión final sobre su futuro tras el torneo. Aunque el Manchester City le ha ofrecido un nuevo contrato, no hay garantías de que la estrella española permanezca en el club.

Si Rodri se niega a renovar el contrato, el Manchester City podría verse obligado a venderlo este verano. Esto aumenta aún más la importancia del fichaje de Sandro Tonali. Se presume que el futbolista italiano, por su estilo de juego y capacidad de lectura del campo, encajaría en el sistema de Enzo Maresca, el entrenador posterior a Guardiola.

Cabe recordar que Sandro Tonali estuvo previamente en contacto con el Arsenal, pero actualmente la carrera principal se libra entre el Manchester City y el Tottenham. El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, desea fervientemente ver a su compatriota en su equipo, pero el poder financiero del club de Mánchester podría jugar un papel decisivo en esta lucha.