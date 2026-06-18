Inteligencia artificial y costes: las empresas no logran calcular los ingresos esperados

Si bien el interés por las tecnologías de inteligencia artificial (AI) ha alcanzado su punto máximo en Silicon Valley, las grandes corporaciones enfrentan serias dificultades al analizar la eficiencia económica de estas innovaciones. El entusiasmo inicial está siendo sustituido por cuestiones de cálculos precisos y optimización de costes. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Tiffany Luck, socia del fondo de capital riesgo NEA, destacó en el podcast Equity de TechCrunch que muchas empresas encuentran obstáculos financieros inesperados al implementar herramientas de AI. La tendencia del "tokenmaxxing" (maximizar las capacidades de la AI), popular a principios de año, ahora choca con las restricciones presupuestarias. Por ejemplo, la información de que Uber agotó su presupuesto anual de AI en pocos meses ha preocupado a los expertos del sector.

La situación es tan grave que algunas organizaciones se han visto obligadas a reducir las licencias de redes neuronales avanzadas, como Claude, para sus empleados. Meta incluso detuvo su propio sistema de clasificación interno (leaderboard). Esto demuestra que incluso los gigantes tecnológicos aún no han encontrado el equilibrio entre los fondos gastados en AI y el retorno de inversión (ROI) real.

Contradicción entre inversiones y resultados reales

Según Tiffany Luck, actualmente se están abriendo nuevas oportunidades para las startups. Ahora, las empresas no buscan simplemente comprar un modelo de AI, sino herramientas que monitoreen los costes de esta tecnología y midan su eficiencia. Esto indica un cambio en el enfoque hacia la inteligencia artificial en el mundo empresarial.

En el mercado de Uzbekistán, las empresas locales y los bancos están integrando gradualmente ChatGPT y otros modelos generativos en sus sistemas. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que no basta con poner en marcha el sistema. El pago por cada consulta y dato procesado (token) debe beneficiar a la empresa a largo plazo.

Los expertos también prevén que los agentes personales y los "momentos mágicos" (magic moments) creados para los consumidores serán los principales impulsores del mercado de AI en el futuro. Pero para lograr este objetivo, las empresas deberán primero revisar sus estrategias financieras y calcular con precisión el retorno de las inversiones en AI.

En conclusión, la era de la inteligencia artificial está pasando de la etapa del "hype" a la etapa del análisis económico real. En los próximos años, no solo ganarán en el mercado quienes implementen la tecnología, sino quienes sepan utilizarla de manera racional y económica.