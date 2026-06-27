Dos terremotos en 40 segundos: consecuencias terribles en Venezuela

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Dos terremotos en 40 segundos: consecuencias terribles en Venezuela

Más de 50.000 personas han desaparecido tras los fuertes terremotos en Venezuela. Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la ONU, informó que las labores de rescate continúan en condiciones extremadamente difíciles.

Según los últimos datos, al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas a causa del desastre natural. Los rescatistas trabajan día y noche para encontrar a los atrapados bajo los escombros.

El terremoto ocurrió la noche del 24 de junio. Se registraron dos fuertes sacudidas de magnitud 7,2 y 7,5 con un intervalo de aproximadamente 40 segundos. Cientos de réplicas siguieron a los sismos principales.

Numerosos edificios se derrumbaron y, en algunas zonas, barrios enteros quedaron reducidos a ruinas. Las familias participan en las búsquedas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar.

VenezuelaTom FletcherONU
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Nigina Zarqarayeva
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