Riñas en el Parlamento georgiano: la sesión de primavera cierra con disturbios

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Riñas en el Parlamento georgiano: la sesión de primavera cierra con disturbios

La sesión de primavera del Parlamento georgiano terminó entre escándalos y peleas.

La sesión plenaria final estuvo dedicada al informe anual del gobierno. El primer ministro Irakli Kobakhidze informó a los diputados sobre las actividades del gobierno durante el periodo pasado.

Sin embargo, al final de la sesión, surgió una fuerte disputa en la sala del Parlamento. La discusión entre los representantes del partido gobernante «Sueño Georgiano» y los miembros de la facción «Por Georgia» se convirtió rápidamente en un enfrentamiento físico.

Se desataron peleas entre los diputados y la situación se salió de control por un momento. A pesar de ello, tras el incidente, la sesión de primavera del Parlamento se cerró oficialmente con la interpretación del himno nacional.

Según la información, la sesión de otoño del Parlamento comenzará el 1 de septiembre. Por el momento, no se prevé la convocatoria de una sesión extraordinaria.

GeorgiaIrakli KobakhidzeSueño georgianoPara Georgia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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