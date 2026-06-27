Presentado el Oppo Reno 16 FS: batería de 6500 mAh y cámaras potentes

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Presentado el Oppo Reno 16 FS: batería de 6500 mAh y cámaras potentes

Oppo, que se distingue por su enfoque innovador en el mercado de los smartphones, ha anunciado oficialmente el nuevo modelo Reno 16 FS para el mercado europeo. Este dispositivo se diferencia de otros modelos de la serie Reno 16 por sus características técnicas equilibradas y, especialmente, por su capacidad de autonomía. Se espera que el nuevo gadget atraiga la atención de los usuarios no solo por su diseño, sino también por sus funciones modernas de AI. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal ventaja del dispositivo reside en su batería. Los ingenieros han logrado instalar en el modelo Reno 16 FS una batería masiva de 6500 mAh. Este valor es hoy en día un fenómeno raro para los smartphones de los segmentos medio y alto. Además, el dispositivo es compatible con la tecnología de carga rápida SuperVOOC de 45 W, lo que permite al usuario permanecer conectado durante mucho tiempo.

Pantalla y rendimiento

El Oppo Reno 16 FS está equipado con una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas que proporciona una resolución de 2372 x 1080 píxeles. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz y cuenta con un brillo máximo de 1400 nits. El sistema de transmisión de color de 10 bits asegura que las imágenes sean más vívidas y naturales. La instalación de un escáner de huellas dactilares óptico bajo la pantalla contribuye a la apariencia moderna del dispositivo.

En el interior del smartphone se encuentra el procesador MediaTek Dimensity 7300 Energy. En cuanto a la memoria, el fabricante ofrece 8 GB de RAM (LPDDR4X) y 512 GB de almacenamiento interno (UFS 3.1). Cabe destacar que los usuarios pueden ampliar la capacidad de memoria mediante tarjetas microSD. Como software, se ha elegido la interfaz ColorOS 16 basada en Android.

Cámara y funciones adicionales

Para los entusiastas de la fotografía, el Reno 16 FS ofrece amplias posibilidades. En el panel posterior del smartphone se encuentran tres módulos:

  • un sensor principal de 50 megapíxeles (con estabilización óptica — OIS);
  • un objetivo ultra gran angular de 8 megapíxeles;
  • un teleobjetivo de 50 megapíxeles (con OIS y capacidad de zoom).
Para los amantes de los selfies, se ha previsto una cámara frontal de 50 megapíxeles con sistema de enfoque automático. Lo más importante es que tanto la cámara principal como la frontal pueden grabar vídeos en formato 4K a 30 fotogramas por segundo. Esto es ideal para los creadores de contenido de calidad para redes sociales.

Según información de ixbt.com, el smartphone cuenta con protección contra el agua y el polvo según el estándar IP68. Además, el dispositivo dispone de altavoces estéreo, NFC, Bluetooth 5.4 y tecnología eSIM. El botón especial Snap Key AI permite el acceso rápido a las funciones de AI. En el mercado europeo, este modelo tiene un precio aproximado de 649 euros y estará disponible en los colores Purple Black y Pop White.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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