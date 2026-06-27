Frenkie de Jong: «Messi es el mejor jugador de la historia»

El centrocampista de la selección de los Países Bajos, Frenkie de Jong, elogió la actuación del capitán argentino Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026.

De Jong señaló que no le sorprende que Messi siga rindiendo a un nivel tan alto.

«No, no me sorprende que Messi siga jugando a este nivel. Messi es Messi. Es el mejor jugador de la historia, por lo que un juego así no me asombra», citó el diario Diario Ole.

Cabe recordar que Argentina venció 2-0 a Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial. En este encuentro, Messi anotó un doblete, elevando su cuenta a 18 goles en Copas del Mundo.

Asimismo, la estrella argentina lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 5 goles.

Como dato, la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se extenderá hasta el 19 de julio.