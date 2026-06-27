La leyenda uruguaya Luis Suárez ha pedido que se pongan límites a las constantes comparaciones entre la joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, y Lionel Messi. El experimentado delantero, que actualmente juega en el Inter Miami, reconoce las similitudes entre ambos, pero los considera jugadores fundamentalmente diferentes. Así lo informa la noticia de Goal.com.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Luis Suárez destacó que las comparaciones no siempre son beneficiosas. Según él, aunque ambos jugadores fueron formados en la academia del FC Barcelona —La Masia— y poseen una gran habilidad con la pierna izquierda, sus estilos y roles en el campo son distintos. Suárez insiste en que no se debe ejercer una presión excesiva sobre el joven talento.

Las comparaciones son odiosas e inapropiadas

"Las comparaciones son algo odioso. Sí, ambos juegan con la izquierda, ambos tienen una técnica alta, pero son futbolistas completamente diferentes. Los resultados hablan por sí solos. Lo que Leo logró a su edad es asombroso. Mejor deseemos que Lamine alcance al menos ese nivel en el futuro", afirmó Suárez.

Luis Suárez también se refirió al rol de Lamine Yamal en la selección española y su impacto en el juego. Según sus palabras, en cuanto el joven futbolista entra al campo, sus compañeros empiezan a confiar más en él. Cuando Yamal recibe el balón, los defensores rivales aumentan su alerta, ya que puede cambiar la situación en cualquier momento con un pase o un disparo inesperado.

Suárez señaló que Yamal asimila muy bien la gran atención que recibe y asume esa responsabilidad con dignidad. El delantero valoró positivamente la actitud del joven estrella bajo presión y su crecimiento profesional. Sin embargo, añadió que el talento por sí solo no es suficiente para alcanzar el nivel de Messi.

La pasión inagotable de Messi

Suárez, que actualmente juega en el mismo club que Lionel Messi, destacó que el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue teniendo esa ambición de ser el mejor. Mientras muchos hablan de la edad de Messi, su dedicación en los entrenamientos y su fortaleza mental siguen siendo de primer nivel.

Este tema también es interesante para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, ya que el brillo de Lamine Yamal en la Eurocopa llevó a verlo como el "Messi" de una nueva era. No obstante, expertos como Suárez recuerdan que se debe permitir que el joven jugador trace su propio camino, mientras que fenómenos como Messi ya tienen su lugar asegurado en la historia.