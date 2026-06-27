«Limpieza» en Indonesia: 4,7 millones de cuentas infantiles eliminadas

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«Limpieza» en Indonesia: 4,7 millones de cuentas infantiles eliminadas

¡Una decisión verdaderamente impactante y firme en el mundo de las redes sociales! El gobierno de Indonesia ha dado un paso sin precedentes para garantizar la seguridad virtual de los niños y protegerlos de contenidos nocivos. Se han bloqueado cerca de 4,7 millones de perfiles pertenecientes a usuarios menores de 16 años en el país.

Así lo informó Reuters basándose en una declaración de Meutya Hafid, ministra de Comunicación y Tecnologías Digitales de Indonesia.

¿Cuántas cuentas fueron eliminadas por plataforma?

El «golpe» más fuerte fue para TikTok, la plataforma de videos cortos. Las cifras de la limpieza masiva son las siguientes:

Red social / Plataforma

Número de cuentas infantiles eliminadas

TikTok

4,1 millones

YouTube

Cerca de 600 000

Cifra total

4,7 millones

¿A qué se debe esto? Una nueva ley implacable

Estas medidas drásticas no son casualidad. El hecho es que el 28 de marzo de 2026 entró en vigor en Indonesia una nueva normativa legal. Según este documento, todas las redes reconocidas como «plataformas de alto riesgo» en el país tienen la obligación de eliminar gradual y totalmente las cuentas de niños menores de 16 años.

A día de hoy, las siguientes redes y plataformas de juegos populares ya se han visto afectadas por estas estrictas reglas:

  • Instagram y Facebook

  • X (anteriormente Twitter)

  • Roblox plataforma de juegos

¡El objetivo no es solo prohibir, sino cambiar la cultura!

Como señaló Meutya Hafid, ministra de Comunicación y Tecnologías Digitales, el objetivo del gobierno no es simplemente desconectar a los niños de Internet, sino aumentar la responsabilidad de los gigantes digitales.

«No estamos simplemente retrasando la entrada del niño en la red, sino que queremos que cambie la cultura de comportamiento de las propias plataformas», afirmó la ministra indonesia.

Se espera que este sistema riguroso, orientado a garantizar la seguridad de los niños en el mundo digital, se convierta pronto en un modelo para otros países.

IndonesiaReutersTikTokYouTubeMeutya Hafid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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