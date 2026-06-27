Shamil Gazizov: «La tarea es difícil para Uzbekistán, pero les deseo la victoria»

El funcionario del fútbol ruso Shamil Gazizov expresó su opinión antes del encuentro Congo DR — Uzbekistán, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El especialista señaló que las posibilidades de Uzbekistán de pasar a los play-offs se mantienen teóricamente, pero la diferencia de goles complica considerablemente la tarea del equipo.

«Todo es posible. Pero la diferencia de goles de Uzbekistán no es buena, por eso la tarea es muy compleja», afirmó Gazizov.

También evaluó el desempeño de nuestra selección nacional en los dos partidos anteriores.

«Uzbekistán jugó bien, pero perdió ambos encuentros. Los jugadores se esforzaron, pero podrían haber jugado mejor. De cualquier modo, le deseo la victoria al equipo en el último partido», citó Match TV.

Antes de la 3ª jornada, la selección de Uzbekistán aún no ha sumado puntos y ocupa la última posición del grupo.

El partido contra el Congo DR comenzará el 28 de junio a las 04:30 hora de Tashkent. Previamente se informó que Uzbekistán saltará al campo con equipación totalmente blanca.