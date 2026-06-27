Shamil Gazizov: «La tarea es difícil para Uzbekistán, pero les deseo la victoria»

·49·Deportes
Shamil Gazizov: «La tarea es difícil para Uzbekistán, pero les deseo la victoria»

El funcionario del fútbol ruso Shamil Gazizov expresó su opinión antes del encuentro Congo DR — Uzbekistán, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El especialista señaló que las posibilidades de Uzbekistán de pasar a los play-offs se mantienen teóricamente, pero la diferencia de goles complica considerablemente la tarea del equipo.

«Todo es posible. Pero la diferencia de goles de Uzbekistán no es buena, por eso la tarea es muy compleja», afirmó Gazizov.

También evaluó el desempeño de nuestra selección nacional en los dos partidos anteriores.

«Uzbekistán jugó bien, pero perdió ambos encuentros. Los jugadores se esforzaron, pero podrían haber jugado mejor. De cualquier modo, le deseo la victoria al equipo en el último partido», citó Match TV.

Antes de la 3ª jornada, la selección de Uzbekistán aún no ha sumado puntos y ocupa la última posición del grupo.

El partido contra el Congo DR comenzará el 28 de junio a las 04:30 hora de Tashkent. Previamente se informó que Uzbekistán saltará al campo con equipación totalmente blanca.

Shamil GazizovUzbekistánRD CongoMatch TV
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«¡Esto no es un Mundial, es un desastre!» — Mehdi Taremi arremete contra la FIFA«¡Esto no es un Mundial, es un desastre!» — Mehdi Taremi arremete contra la FIFAHoy, 15:06Manuel Ugarte del Manchester United sufre una grave lesión: la estrella uruguaya podría estar fuera mucho tiempoManuel Ugarte del Manchester United sufre una grave lesión: la estrella uruguaya podría estar fuera mucho tiempoHoy, 14:52Mundial 2026: lista de partidos de hoyMundial 2026: lista de partidos de hoyHoy, 14:48Frenkie de Jong: «Messi es el mejor jugador de la historia»Frenkie de Jong: «Messi es el mejor jugador de la historia»Hoy, 14:47Comienzan los duelos intensos: definidos los cruces de los play-offsComienzan los duelos intensos: definidos los cruces de los play-offsHoy, 14:38Luis Suárez opina sobre las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel MessiLuis Suárez opina sobre las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel MessiHoy, 13:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev