Presentan el nuevo pasaporte estadounidense con la imagen de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump presentó al público, el 26 de junio, un modelo de pasaporte conmemorativo especial preparado para el 250º aniversario de la independencia del país. Lo más destacado de este pasaporte, que se producirá en cantidades limitadas, es que incluye la foto personal del presidente. Así lo CNN informó.

Trump publicó la imagen de este pasaporte en la red social Truth Social, comentando: «El nuevo pasaporte de EE. UU. Dice: “¡Bienvenido, pero pórtese bien!”», añadió.

En el modelo presentado, Donald Trump aparece de pie detrás de la famosa mesa Resolute del Despacho Oval. En el fondo de la foto se encuentra el texto original de la Declaración de Independenciade los Estados Unidos, mientras que en la parte inferior aparece la firma del presidente. En la página opuesta del pasaporte se representa la famosa obra del artista John Trumbull, «La Declaración de Independencia» .

Se informó que este retrato fue elaborado basándose en el retrato oficial conservado en la Galería Nacional de Retratos Smithsonianen Washington. Este diseño difiere del modelo anterior presentado por el Departamento de Estado a principios de 2026.

La noche del 26 de junio, la maqueta de este pasaporte también fue publicada en la página oficial de la Casa Blanca en la red social X. La publicación llevaba el título «Nuevo pasaporte de EE. UU. dedicado al 250º aniversario de América» . Sin embargo, cuando los periodistas preguntaron si este diseño era la versión oficial final, la Casa Blanca remitió los comentarios a la competencia del Departamento de Estado. La cadena CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener una respuesta oficial al respecto.

¿A quién se entregará el pasaporte?

El pasaporte conmemorativo especial fue anunciado por primera vez en abril en el marco de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de EE. UU. Las autoridades lo describieron como un documento dedicado a esta fecha histórica, con una portada y páginas interiores adornadas con un diseño especial e imágenes mejoradas.

Según la información, una vez que el pasaporte esté listo, se entregará como opción estándar a los ciudadanos que acudan personalmente a la agencia de pasaportes de Washington para renovar su documento. Quienes soliciten el trámite en línea o residan en otras regiones del país seguirán utilizando el diseño de pasaporte actual.

La portada interior de los pasaportes estadounidenses actuales presenta una obra del artista Percy Moran, que refleja la historia de Francis Scott Key durante el asedio de Fort McHenry. Se destaca que este evento inspiró posteriormente la creación del himno nacional de EE. UU.

Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso en mayo la iniciativa de emitir un nuevo billete de 250 dólares con la imagen de Donald Trump. Según se informa, algunos funcionarios habrían presionado a la Oficina de Grabado e Impresión del Tesoro de EE. UU. para acelerar este proyecto. Los modelos de diseño propuestos muestran el retrato de Trump en la parte central del billete, así como las firmas del presidente de EE. UU. y del secretario del Tesoro, Scott Bessent.