Proponen pena de muerte para funcionarios corruptos en Rusia

En la Duma Estatal de Rusia se ha propuesto la aplicación de la pena de muerte para funcionarios responsables de ciertos delitos graves de corrupción.

Según Sergey Mironov, líder del partido «Rusia Justa», algunas acciones cometidas por funcionarios en beneficio personal pueden perjudicar gravemente la seguridad de los ciudadanos y la capacidad de defensa del país.

«Tales crímenes deberían equipararse a la traición al Estado y al espionaje, y castigarse con la pena de muerte», afirmó Mironov en una entrevista con el canal RTVI.

Según la propuesta, se podría introducir en el Código Penal de Rusia un nuevo tipo de delito denominado «actividad corrupta que haya perjudicado la capacidad de defensa del país y la seguridad de los ciudadanos».

La pena de muerte se mantiene en la legislación rusa como la medida punitiva más severa. Sin embargo, desde 1997 rige una moratoria indefinida y esta pena no se aplica en la práctica.

El último condenado ejecutado en Rusia fue el asesino en serie Sergey Golovkin, conocido como «Fisher», quien fue fusilado en 1996.