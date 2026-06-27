Apple solicita permiso a la administración Trump para comprar chips de memoria chinos

La corporación estadounidense Apple está negociando con la administración del nuevo presidente Donald Trump la compra de chips de memoria RAM a la empresa china CXMT (ChangXin Memory Technologies). Según informa el Financial Times, el gigante tecnológico ha contactado oficialmente al Departamento de Comercio de EE. UU. y a figuras influyentes en Washington. Este paso se evalúa como una acción estratégica destinada a frenar el aumento drástico del coste de producción de los productos Apple. Así lo informa Ixbt.com.

El punto es que CXMT ha sido incluida por el Pentágono en la lista de empresas vinculadas al Ejército Popular de Liberación de China. Por lo tanto, las empresas estadounidenses requieren un permiso especial del gobierno para colaborar con este fabricante. Para Apple, este acuerdo no es solo una diversificación de la cadena de suministro, sino una herramienta de protección contra la presión de precios en el mercado global.

Aumento drástico del precio de los chips de memoria

La razón principal del acercamiento de Apple al mercado chino es el crecimiento sin precedentes de los precios de los chips DRAM y NAND en el mercado mundial. Recientemente, la corporación se vio obligada a subir los precios minoristas de los ordenadores Mac y las tablets iPad debido al encarecimiento de la memoria. Según datos de WCCF, el precio de los chips LPDDR5X de 12 GB casi se ha triplicado en el último año.

Según las previsiones de los analistas, si la situación no cambia, la proporción de la memoria RAM y el almacenamiento en el coste de producción del futuro iPhone 18 Pro podría alcanzar el 27 %. En comparación, en el actual iPhone 17 Pro, esta cifra es de solo el 9 %. Una diferencia tan drástica podría golpear seriamente los beneficios netos de la empresa o provocar que el precio del producto final sea excesivamente caro.

Ventaja estratégica y competencia

CXMT es actualmente el fabricante de chips de memoria de más rápido crecimiento en China. Incluso si la empresa no puede satisfacer plenamente las necesidades de Apple, su inclusión en la lista de proveedores daría a la corporación estadounidense una gran ventaja en las negociaciones con otros socios. Actualmente, Apple colabora principalmente con Samsung y SK hynix de Corea del Sur, así como con Micron de Estados Unidos.

La aparición de un nuevo proveedor alternativo permitiría a Apple exigir mayores descuentos y reducir los precios con sus socios actuales. Sin embargo, bajo la estricta política proteccionista de la administración Trump hacia China y las guerras comerciales, se espera que obtener dicho permiso no sea sencillo.

Hasta ahora, ni la dirección de Apple ni los representantes de la Casa Blanca han emitido un comunicado oficial sobre estas negociaciones. No obstante, los participantes del mercado tecnológico siguen de cerca esta decisión, ya que es evidente que influirá directamente en la política de precios de toda la industria de smartphones y ordenadores.