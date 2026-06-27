Rocket Lab retrasó un satélite japonés debido a una misión militar secreta de EE. UU.

El 26 de junio, Rocket Lab puso exitosamente en órbita un nuevo satélite de radar perteneciente a una empresa japonesa. Sin embargo, este vuelo atrajo la atención de los expertos internacionales no solo por su resultado técnico, sino porque fue retrasado debido a una operación secreta de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Según ixbt.com, esta misión se pospuso más de una semana debido a un programa de acción rápida mantenido en secreto durante más de 72 horas. Así lo informa .

El cohete Electron despegó desde el Launch Complex 1 en Nueva Zelanda a las 13:43 hora del este de EE. UU. En el marco de la misión denominada «10 Owl of 10», el dispositivo StriX fue colocado en una órbita de 552 kilómetros de altura 56 minutos después del despegue. Este es el décimo satélite lanzado por Rocket Lab para Synspective, ya que la startup japonesa ha utilizado exclusivamente a este proveedor para formar su constelación orbital.

Misión secreta y cambios inesperados

Originalmente, el vuelo estaba programado para el 17 de junio, pero la noche del 16 de junio, Rocket Lab anunció inesperadamente el aplazamiento del lanzamiento. En aquel momento, la empresa lo justificó por la necesidad de pruebas adicionales. Más tarde se supo que el espacio liberado fue utilizado para llevar a cabo la misión operativa Victus Haze a petición de la Fuerza Espacial de EE. UU.

Aunque el vuelo de Victus Haze se realizó el 19 de junio, ni los militares ni Rocket Lab informaron sobre ello previamente. La confirmación oficial se anunció solo tres días después del vuelo. Debido a la ubicación remota del cosmodromo, no hubo testigos presenciales; solo la aparición de nuevos objetos en la base de datos del sistema Space-Track confirmó indirectamente que la misión se había llevado a cabo.

Esta operación secreta forma parte del concepto de «responsive space» (espacio reactivo). Este concepto prevé la capacidad de poner satélites en órbita en pocos días o incluso horas después de recibir la orden. Esto tiene una importancia estratégica para el sistema de defensa de EE. UU. al responder rápidamente a amenazas imprevistas.

Una nueva etapa en la estrategia de Rocket Lab

La misión de Synspective fue el duodécimo vuelo del cohete Electron en 2024. Cabe destacar que la empresa participa activamente no solo en vuelos comerciales, sino también en la prueba de tecnologías militares. Por ejemplo, el 11 de junio se lanzó desde Virginia un cohete con la modificación HASTE destinado a probar tecnologías hipersónicas.

Hoy en día, Rocket Lab ya no es solo un operador comercial, sino que se está convirtiendo en uno de los principales contratistas de EE. UU. en el sector espacial. Por su parte, Synspective ha firmado un contrato con Rocket Lab para otros 17 vuelos y también ha establecido una colaboración con SpaceX. Proyectos como este sirven para perfeccionar los sistemas de observación radar de la superficie terrestre.