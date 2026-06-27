Xiaomi presenta una actualización revolucionaria para los refrigeradores Mijia

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha anunciado la próxima actualización de software (OTA) para sus refrigeradores inteligentes de la línea Mijia. Esta actualización pretende transformar el electrodoméstico de un simple dispositivo de almacenamiento de alimentos en un asistente inteligente completo. Ahora, los usuarios pueden alcanzar un nivel totalmente nuevo de control remoto y supervisión de la calidad de los productos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Control estricto de la caducidad de los productos

Según Ixbt.com, tras instalar el nuevo firmware, los usuarios podrán registrar productos a través de la aplicación Mi Home , ya sea manualmente o mediante comandos de voz. El sistema cuenta con una base de datos de más de 300 tipos de productos y sugiere automáticamente los parámetros de conservación óptimos para cada ingrediente. Esta función permite registrar no solo el nombre del producto, sino también en qué parte del refrigerador se encuentra.

La nueva interfaz está enriquecida con un sistema de monitoreo visual. En ella, la frescura de los productos se indica mediante indicadores de colores específicos. Por ejemplo, los productos próximos a caducar se resaltan con un color diferente para alertar al usuario. Esto es fundamental para reducir el desperdicio de alimentos y garantizar la seguridad de los productos consumidos.

Modos especiales para gourmets

Para los modelos de gama alta con ajuste de temperatura, los ingenieros de Xiaomi han añadido cuatro modos de procesamiento profesional. Estos incluyen:

Preparación de postres a baja temperatura;

Fermentación a baja temperatura;

Infusión de bebidas frías;

Remojo de productos a baja temperatura.

Estos modos permiten controlar la temperatura con extrema precisión, lo que a su vez amplía las capacidades funcionales del refrigerador, convirtiéndolo en un equipo multifuncional en la cocina. Se espera que esta novedad sea muy útil, especialmente para quienes disfrutan preparando bebidas y dulces complejos en casa.

El proceso de instalación de la actualización de software es muy sencillo y se realiza con un solo clic a través de la aplicación Mi Home. El proceso tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos. Cabe señalar que mientras se descarga la actualización, las funciones inteligentes del refrigerador podrían dejar de funcionar temporalmente, aunque el sistema de enfriamiento principal no se detendrá.

Este paso de Xiaomi demuestra una vez más la importancia del software en el mercado de los electrodomésticos. Teniendo en cuenta que los dispositivos inteligentes de la marca Xiaomi se están popularizando también en el mercado de Uzbekistán, no cabe duda de que estas comodidades darán resultados pronto para los usuarios locales.