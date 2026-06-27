Comienzan los duelos intensos: definidos los cruces de los play-offs

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Comienzan los duelos intensos: definidos los cruces de los play-offs

¡La Copa del Mundo 2026 al otro lado del océano entra en su fase más emocionante! Hoy, 27 de junio concluyeron los partidos de la última jornada de los grupos «I», «H» y «G», y los pases a los play-offs que los aficionados esperaban con ansias ya tienen dueño.

En este mundial histórico, acogido por los campos de Estados Unidos, Canadá y México, cada segundo es intenso. Tras encuentros llenos de alegría y dolor en la fase de grupos, se han formado los nuevos cruces para los octavos de final, donde los equipos están listos para luchar a muerte.

¿Quién contra quién? Calendario de choques ardientes

En la siguiente fase del torneo nos esperan los siguientes duelos interesantes e inesperados. ¿Qué equipos creen que llegarán a los cuartos de final?

Batalla de élites

Fuerte competencia

Alemania

Paraguay

Francia

Suecia

Sudáfrica

Canadá

Países Bajos

Marruecos

Estados Unidos

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Japón

Costa de Marfil

Noruega

Argentina

Cabo Verde

Australia

Egipto

Comienzan los duelos intensos: definidos los cruces de los play-offs

¿Mantendrá el campeón vigente su trono?

Entre estos cruces, sin duda, la mirada de los aficionados al fútbol estará puesta en el actual campeón del mundo — la selección de Argentina la selección nacional.

La intriga: Los compañeros de Messi se enfrentarán esta vez al representante más inesperado y luchador del torneo: Cabo Verde. Hay que admitir que, aunque sobre el papel Argentina parece el claro favorito, ¡en los play-offs siempre reinan las sorpresas!

Asimismo, Estados Unidos pondrá a prueba a Bosnia en casa, mientras que el equipo de Canadá intentará superar el peligroso obstáculo de Sudáfrica. ¡Los duelos Brasil — Japón y Países Bajos — Marruecos prometen ser un verdadero espectáculo futbolístico!

Pronto comenzarán los partidos de vida o muerte. ¿A qué selección nacional apoyas? ¡Sigue los resultados con nosotros!

ArgentinaBrasilEE. UU.CanadáMéxico
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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