¿Pasará un asteroide gigante cerca de la Tierra hoy? ¿Existe algún riesgo?

·2·Mundo
¿Pasará un asteroide gigante cerca de la Tierra hoy? ¿Existe algún riesgo?

Según la Agencia Espacial Europea, hoy — 27 de junio 1997 NC1 , un asteroide masivo pasará cerca de la Tierra. Los expertos señalan que no representa ningún peligro para nuestro planeta. Sin embargo, este sobrevuelo se considera uno de los eventos importantes seguidos por astrónomos y observadores del cielo.

Se ha informado que el asteroide se moverá a una distancia aproximada de 2,6 millones de kilómetros del punto más cercano a la Tierra. Aunque esto es casi siete veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna, según los criterios astronómicos, se clasifica como un asteroide grande que pasa cerca de la Tierra.

El asteroide 1997 NC1 fue detectado hace unos 30 años por el sistema de vigilancia de asteroides de Hawái. Se estima que su diámetro es de 750 metros a 1,65 kilómetros .

Los expertos indican que, a pesar de la proximidad del asteroide, su órbita no se cruza con la de nuestro planeta. Por lo tanto, no hay motivo para preocuparse. Los observadores aficionados con binoculares o un pequeño telescopio podrán verlo como un punto tenue moviéndose por el cielo.

Según los cálculos de la NASA, 1997 NC1 no volverá a pasar a una distancia tan cercana a la Tierra hasta el año 2133 . Por ello, su paso actual es valorado como uno de los fenómenos astronómicos raros e interesantes para los entusiastas del espacio.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Limpieza» en Indonesia: 4,7 millones de cuentas infantiles eliminadas«Limpieza» en Indonesia: 4,7 millones de cuentas infantiles eliminadasHoy, 12:29Giro histórico en EE. UU.: ¡Se firma acuerdo entre Israel y Líbano!Giro histórico en EE. UU.: ¡Se firma acuerdo entre Israel y Líbano!Hoy, 12:02Estado de emergencia en Crimea: los cortes eléctricos trastornan la vidaEstado de emergencia en Crimea: los cortes eléctricos trastornan la vidaHoy, 01:03« Las puertas de Estados Unidos están completamente cerradas para los solicitantes de asilo » - Stephen Miller« Las puertas de Estados Unidos están completamente cerradas para los solicitantes de asilo » - Stephen MillerAyer, 22:59El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantesEl suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantesAyer, 22:48Kazajos se unen a la búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por un río en KirguistánKazajos se unen a la búsqueda de un niño de 6 años arrastrado por un río en KirguistánAyer, 22:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo