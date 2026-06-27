¿Pasará un asteroide gigante cerca de la Tierra hoy? ¿Existe algún riesgo?

Según la Agencia Espacial Europea, hoy — 27 de junio 1997 NC1 , un asteroide masivo pasará cerca de la Tierra. Los expertos señalan que no representa ningún peligro para nuestro planeta. Sin embargo, este sobrevuelo se considera uno de los eventos importantes seguidos por astrónomos y observadores del cielo.

Se ha informado que el asteroide se moverá a una distancia aproximada de 2,6 millones de kilómetros del punto más cercano a la Tierra. Aunque esto es casi siete veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna, según los criterios astronómicos, se clasifica como un asteroide grande que pasa cerca de la Tierra.

El asteroide 1997 NC1 fue detectado hace unos 30 años por el sistema de vigilancia de asteroides de Hawái. Se estima que su diámetro es de 750 metros a 1,65 kilómetros .

Los expertos indican que, a pesar de la proximidad del asteroide, su órbita no se cruza con la de nuestro planeta. Por lo tanto, no hay motivo para preocuparse. Los observadores aficionados con binoculares o un pequeño telescopio podrán verlo como un punto tenue moviéndose por el cielo.

Según los cálculos de la NASA, 1997 NC1 no volverá a pasar a una distancia tan cercana a la Tierra hasta el año 2133 . Por ello, su paso actual es valorado como uno de los fenómenos astronómicos raros e interesantes para los entusiastas del espacio.