Nuevo ataque fronterizo: Pakistán y los Talibanes se acusan mutuamente

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Nuevo ataque fronterizo: Pakistán y los Talibanes se acusan mutuamente

Pakistán lanzó el domingo ataques aéreos e introdujo tropas terrestres en zonas fronterizas con Afganistán. El incidente dejó decenas de muertos y aumentó la tensión entre ambos países.

El gobierno talibán de Afganistán informó que al menos 36 civiles, incluyendo mujeres y niños, murieron, y más de 160 personas resultaron heridas. Kabul calificó este ataque como un «acto de cobardía» y un «crimen y barbarie».

El ministro de Información de Pakistán, Attoulloh Tarar, afirmó que los ataques se dirigieron a instalaciones donde se escondían militantes. Según él, durante la operación 29 militantes fueron eliminados. Según las autoridades, estos ataques fueron una respuesta a los recientes atentados terroristas contra civiles en Pakistán.

Pakistán ha acusado durante mucho tiempo a Afganistán de dar refugio a grupos terroristas que organizan ataques transfronterizos. El gobierno talibán niega estas afirmaciones. Kabul, a su vez, acusa a Pakistán de realizar ataques injustificados contra zonas civiles.

Según el gobierno afgano, los ataques impactaron casas de civiles, mientras que Pakistán afirmó que se dirigieron a escondites de militantes en las provincias de Paktia, Paktika y Kunar. El mayor número de víctimas se registró en la aldea de Mandokhail, provincia de Paktika.

Un día antes de los ataques, tres militares murieron en un atentado contra el cuartel general de los Rangers de Sindh en Karachi. Además, tres militantes fueron abatidos y otro sospechoso fue detenido. El grupo «Jamaat-ul-Ahror», una facción escindida del TTP, se atribuyó la responsabilidad.

En los últimos meses, los enfrentamientos en la frontera entre Pakistán y Afganistán se han vuelto frecuentes. Decenas de personas murieron en conflictos armados en febrero. A principios de junio, Pakistán informó que 26 militantes murieron en ataques aéreos, mientras que el lado afgano afirmó que 13 personas, principalmente niños, fallecieron.

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Aziza Shukhratova
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