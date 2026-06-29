Ancelotti no pudo nombrar a un favorito para el Mundial 2026: «Las fuerzas están casi igualadas»

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Ancelotti no pudo nombrar a un favorito para el Mundial 2026: «Las fuerzas están casi igualadas»

El seleccionador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, no quiso apresurarse a decir qué equipo es el principal favorito al título en la Copa del Mundo 2026.

Según el técnico italiano, aunque algunas selecciones se vieron mejor en la fase de grupos, por ahora no se puede considerar a un solo equipo claramente superior a los demás.

«No puedo distinguir a un candidato principal»

Al evaluar el final de la fase de grupos, Ancelotti destacó que la competencia en el torneo es muy alta.

«Algunas selecciones nacionales jugaron mejor que otras en la fase de grupos. Pero por ahora, no puedo señalar a un favorito principal para el campeonato», afirmó.

Según sus palabras, el equilibrio de fuerzas en el torneo es muy estrecho, lo que hace que la fase de eliminatorias sea aún más interesante.

Fuerzas equilibradas en el Mundial

El entrenador brasileño señaló que varias selecciones están jugando a un nivel muy alto en el Mundial 2026.

Sin embargo, en esta etapa, Ancelotti no destacó como favoritos individuales a:

  • Brasil;

  • Argentina;

  • Francia;

  • España;

  • Portugal

como favoritos aislados.

«En este Mundial la competencia será muy alta y la fuerza de los participantes es casi igual», dijo el técnico italiano.

Japón pondrá a prueba a Brasil

La selección de Brasil se enfrentará a Japón en los octavos de final.

El encuentro será hoy, 29 de junio, a las 22:00 hora de Tashkent.

Encuentro

Fecha

Hora

Brasil — Japón

29 de junio

22:00

Aunque Brasil parezca favorito sobre el papel, las palabras de Ancelotti indican que cualquier resultado inesperado es posible en los play-offs.

¿Podrá Japón dar la sorpresa?

El equipo de Japón es conocido por su disciplina colectiva, sus ataques rápidos y su lucha hasta el final.

Brasil, por su parte, confía en su calidad individual y su experiencia en grandes torneos. Por ello, se espera que este duelo sea uno de los más interesantes de la fase final.

El camino al título comienza ahora

Es importante jugar bien en la fase de grupos, pero en los play-offs, un solo error puede dejar a un equipo fuera del torneo.

En opinión de Ancelotti, los verdaderos favoritos se demuestran precisamente en las etapas decisivas.

¿Cuál cree que es el principal favorito al título en el Mundial 2026? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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