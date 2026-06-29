Pakistán lanza ataques aéreos en Afganistán: La situación se intensifica

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Pakistán lanza ataques aéreos en Afganistán: La situación se intensifica

Foto: Reuters

La situación en la frontera entre Pakistán y Afganistán se ha vuelto tensa nuevamente. El domingo, las fuerzas de seguridad paquistaníes llevaron a cabo importantes operaciones terrestres y aéreas en las zonas fronterizas. Se informa que al menos 29 militantes fueron eliminados.

Sin embargo, las autoridades de Kabul tienen una evaluación completamente diferente de la situación.

La declaración de Pakistán: Un golpe devastador a los terroristas

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, anunció el lunes por la mañana que durante los ataques terrestres, cuatro militantes vinculados al grupo «Jamaat-ul-Ahrar» , una rama de los «Talibanes paquistaníes», fueron abatidos.

Además, otros 25 militantes fueron eliminados tras ataques aéreos en tres puntos específicos en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar. Se informa que también se destruyó una gran cantidad de armas y depósitos de municiones durante la operación.

¿Qué causó este ataque? La parte paquistaní declaró que fue una respuesta a los recientes ataques terroristas. En particular, un ataque armado el sábado contra una instalación de los «Sindh Rangers» en Karachi dejó tres soldados paquistaníes muertos y cuatro heridos.

Los «Talibanes» responden: «Civiles fueron afectados»

El portavoz del gobierno talibán de Afganistán, Zabihullah Mujahid, condenó enérgicamente esta acción de Pakistán, calificándola de «agresión cobarde, crimen y barbarie».

«Como resultado de los ataques, decenas de civiles, incluidos mujeres y niños, han muerto o resultado heridos», dijo Mujahid.

Los funcionarios talibanes informaron a la BBC que, como resultado de los ataques aéreos, al menos 100 personas murieron o resultaron heridas. Por ahora, no es posible confirmar las cifras de víctimas reclamadas por ambas partes a través de fuentes independientes.

Conflicto fronterizo sin fin: ¿Por qué se rompió la tregua?

Esta no es la primera vez que se observan enfrentamientos sangrientos entre Pakistán y Afganistán. La raíz del conflicto es la siguiente:

  • La acusación de Islamabad: Pakistán lleva mucho tiempo acusando a Afganistán de albergar a terroristas que realizan ataques en su territorio.

  • La negación de Kabul: Los «Talibanes» rechazan categóricamente estas acusaciones y acusan a Islamabad de atacar sin fundamento zonas pobladas por civiles.

De hecho, ambos países habían acordado un alto el fuego en octubre pasado tras enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, esta tregua, lograda con la ayuda de mediadores internacionales, no duró y fracasó. Según informes oficiales, cientos de personas han sido víctimas de los ataques aéreos esporádicos en la frontera en los últimos meses.

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Shuhrat Razzakov
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