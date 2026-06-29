¿Por qué este famoso pueblo prohíbe la entrada a turistas cada domingo?

Situado en el noreste de la India y conocido como el «pueblo más limpio de Asia», Mawlynnong ha sido durante años uno de los destinos más populares para los viajeros. Cada semana, especialmente los sábados, cientos o incluso casi mil turistas lo visitan para ver con sus propios ojos sus calles llenas de flores, su entorno impecable y la actitud de los lugareños hacia la limpieza.

Sin embargo, a partir de enero de 2026, los habitantes del pueblo tomaron una decisión inesperada. Ahora, cada domingo, se prohíbe la entrada de turistas al pueblo por un día. Las puertas de hierro instaladas en el único camino que conduce al pueblo se cierran y son controladas por guardias. De este modo, los residentes decidieron renunciar a los ingresos turísticos durante un día para dedicar esa jornada exclusivamente a sí mismos.

El turismo cambió la vida, pero…

Situado en el estado de Meghalaya, India, cerca de la frontera con Bangladesh, Mawlynnong ganó fama en todo el país después de que en 2003 Discover India la revista lo reconociera como el «pueblo más limpio de Asia».

Este título tenía una gran importancia para un país como la India, donde los problemas de saneamiento son urgentes. En el pueblo, se enseña a los niños desde pequeños a mantener el entorno limpio. Cada mañana, antes de ir a la escuela, barren las calles y recogen hojas secas y basura. Los desechos orgánicos se eliminan por separado, y la reforestación de los espacios públicos se ha convertido en un hábito común para los lugareños.

En 2014, cuando el primer ministro indio Narendra Modi lanzó el programa «Clean India Mission» en todo el país, citó precisamente a Mawlynnong como ejemplo para todos.

A partir de entonces, el interés por el pueblo aumentó aún más. Los habitantes, que antes se dedicaban principalmente a la agricultura, abrieron casas de huéspedes, cafeterías y restaurantes, y organizaron la venta de recuerdos. El turismo se convirtió en la principal fuente de ingresos de la economía local.

¿Por qué no se permite la entrada de turistas los domingos?

Casi veinte años después, cuando el número de visitantes aumentó gracias a las redes sociales, el comité del pueblo decidió que era necesario restablecer el equilibrio entre el turismo y la vida cotidiana.

La mayoría de los habitantes son cristianos. Por ello, el domingo es para ellos un día importante dedicado a la oración y a la familia.

Según Preshes Khongdup, miembro del comité del pueblo, el objetivo principal de esta decisión es preservar la identidad cultural, los valores y la disciplina que hicieron famoso al pueblo.

Festival Harrimba, representante de los lugareños, también apoya esta decisión.

«Ahora podemos ir a la iglesia y orar tranquilamente. Cuando había turistas, siempre estábamos ocupados con el trabajo», afirma.

Curiosamente, incluso antes de que se implementara la prohibición, casi todas las tiendas y restaurantes del pueblo cerraban los domingos. Solo dos establecimientos de comida permanecían abiertos. Por lo tanto, la comodidad para los turistas tampoco era suficiente.

La prosperidad llegó tras el turismo

Los habitantes del pueblo no niegan los aspectos positivos del turismo.

Preshes Khongdup comenta que hasta 2003, Mawlynnong ni siquiera estaba conectada con los pueblos vecinos por buenas carreteras. Hoy, gracias al turismo, muchas familias han logrado construir nuevas casas de hormigón, mientras que antes la mayoría vivía en casas con techos de paja.

Incluso según los propios residentes, casi todas las familias del pueblo apoyaron unánimemente la iniciativa de no recibir turistas los domingos.

Mantener la limpieza: uno de los objetivos principales

Se requiere que cada visitante del pueblo deposite la basura en cestos especiales hechos a mano. En las calles también hay advertencias que dicen: «No escupir, los infractores serán multados».

Sin embargo, en los últimos años, tras la difusión de videos en internet que mostraban envases de plástico dejados por turistas, los lugareños empezaron a preocuparse seriamente por estas situaciones.

Khongdup señala que los habitantes, que han recibido turistas todos los días durante veinte años, también necesitan descansar.

«Nosotros también necesitamos un respiro de un día. Si los turistas no vienen un día a la semana, podemos volver a sentir la verdadera vida de pueblo», dice.

El domingo: solo para los lugareños

El domingo, el paisaje del pueblo cambia por completo. Las personas que se dirigen a la iglesia, las tiendas de recuerdos cerradas, el estacionamiento vacío y los cantos religiosos que resuenan desde las casas otorgan al pueblo una atmósfera de serenidad única.

Por supuesto, algunos turistas están descontentos con esta decisión. Sugieren que la prohibición podría trasladarse a otro día de la semana. Pero visitantes como el profesor Vijaya Debnat, llegado desde Nueva Delhi, expresan su comprensión hacia la decisión de los habitantes.

En su opinión, es precisamente gracias a ese orden y responsabilidad que Mawlynnong ha mantenido hasta hoy su estatus de «pueblo más limpio de Asia».

A pesar de que en la India se implementan programas estatales para mejorar la limpieza, Mawlynnong sigue siendo un ejemplo único para todo el país. Aquí, los turistas son bienvenidos seis días a la semana. El séptimo día se dedica a sus habitantes, a sus familias, a su fe y a su vida tranquila.