Fuerte explosión de gas durante operación de rescate en Caracas

Una fuerte explosión de gas ocurrió en Caracas, la capital de Venezuela, mientras se llevaban a cabo labores de limpieza de escombros tras un terremoto.

Según la información preliminar, varios rescatistas resultaron heridos en diversos grados. Recibieron asistencia médica en el lugar del incidente.

Tras la explosión, se desplegaron servicios de emergencia y brigadas médicas adicionales en la zona. Los especialistas están verificando si existe riesgo de fugas de gas en los edificios colindantes.

Aún no se ha proporcionado información completa sobre la causa exacta de la explosión ni el número de heridos. Las labores de limpieza continúan con medidas de seguridad reforzadas.