La aplicación de inversiones de Sberbank regresa a la App Store con un nuevo nombre

Sberbank, una de las instituciones financieras más grandes de Rusia, ha relanzado su aplicación de inversiones para usuarios de iPhone en la plataforma App Store. La aplicación, previamente eliminada debido a las sanciones occidentales, se presenta ahora bajo el nombre de « Aktiv ». Este paso permite a los clientes del banco realizar operaciones de inversión sin restricciones en dispositivos iOS. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La nueva aplicación no solo ha cambiado su nombre, sino que también ha sido rediseñada significativamente en términos de interfaz y navegación. Los desarrolladores se han centrado en simplificar el acceso a la información y mejorar la experiencia del usuario. Esto crea una mayor comodidad para los inversores que utilizan el ecosistema de Apple.

Nuevas funciones y «Pulso de la economía»

Una de las novedades centrales de la aplicación « Aktiv » es la sección « Pulso de la economía » (Puls ekonomiki). En esta sección se agrupan los principales indicadores macroeconómicos, incluyendo la tasa básica del Banco Central, la tasa de inflación y los rendimientos promedio de los depósitos. Según ixbt.com, el sistema sugiere automáticamente instrumentos de inversión que puedan generar un rendimiento igual o superior para cada indicador.

Asimismo, se ha aumentado la transparencia de las operaciones relacionadas con los bonos. Ahora, los inversores pueden conocer detalladamente las calificaciones crediticias de los emisores, el rendimiento de los cupones y las condiciones de los valores de cupón variable antes de participar en colocaciones primarias. Para los participantes del mercado a plazo (srochniy rinok), se ha añadido la posibilidad de colocar órdenes condicionales.

Gestión de documentos y comodidades administrativas

En la nueva versión de la aplicación, la resolución de asuntos administrativos también se ha simplificado considerablemente. Todos los tipos de certificados, informes y extractos se han agrupado en una sola sección. Esto permite a los usuarios generar informes de corretaje para cualquier periodo o obtener información sobre beneficios fiscales o pérdidas.

Según Maxim Chekmarev, director de la división « SberInvestor », la prioridad principal en el desarrollo de la aplicación fue la claridad de la información y la comodidad en la resolución de tareas diarias. La republicación de aplicaciones bajo nombres encubiertos se ha convertido en el método principal de los bancos rusos para evadir las sanciones.

Para los usuarios e inversores en Uzbekistán, esta noticia es interesante como parte de la lucha tecnológica en los mercados financieros internacionales. Aunque la aplicación está destinada principalmente al mercado ruso, la política de la App Store de Apple y el juego del « gato y el ratón » entre las aplicaciones bancarias reflejan las tendencias tecnológicas globales.