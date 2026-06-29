Accidente de helicóptero en Arabia Saudita: 14 muertos

Foto: x.com/steve_hanke

Un helicóptero perteneciente al gigante petrolero saudí « Aramco » se estrelló en la ciudad de Ras Tanura. Las 14 personas que iban a bordo fallecieron en la tragedia.

El incidente ocurrió la mañana del 28 de junio en la costa del Golfo Pérsico, al oeste del estrecho de Ormuz. Aún se desconocen las causas del accidente.

Todos los pasajeros del helicóptero fallecieron

Según la agencia de noticias oficial de Arabia Saudita, a bordo del helicóptero viajaban 14 ciudadanos del reino.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 hora local. Ninguno de los ocupantes sobrevivió a la caída del helicóptero.

La agencia de noticias estatal no ha revelado más detalles sobre el accidente por el momento.

Se investigan las causas del accidente

Las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del suceso.

« Los órganos pertinentes han iniciado una investigación completa para determinar las causas del accidente », informó la agencia de noticias oficial saudí.

La compañía « Aramco » aún no ha respondido a las solicitudes de los medios de comunicación internacionales sobre el incidente.

El Ministerio de Energía expresó sus condolencias

El Ministerio de Energía de Arabia Saudita expresó sus más profundas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas de la tragedia.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas, el destino del helicóptero o el propósito del vuelo.

Ras Tanura, una zona clave para la industria petrolera

La ciudad de Ras Tanura, donde ocurrió el accidente, es uno de los centros principales de la industria petrolera de Arabia Saudita.

Aquí se encuentra una de las refinerías de petróleo más grandes de Aramco en Oriente Medio y una terminal de exportación crucial.

Según Reuters, la empresa había reanudado la carga de petróleo crudo en la terminal de Ras Tanura el 26 de junio, tras una pausa de casi cuatro meses.

El incidente ocurre en un momento de mayor actividad

Arabia Saudita, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, aumentó su producción y exportación de petróleo y gas tras el aumento de las esperanzas de alcanzar un acuerdo en la región.

Asimismo, se han acelerado los trabajos para agilizar la entrega de cargamentos energéticos.

Sin embargo, las autoridades oficiales no han informado de ninguna relación entre el accidente del helicóptero y los procesos de trabajo en la terminal petrolera.

Se espera que las causas de la tragedia y otros detalles se aclaren una vez que se publiquen los resultados de la investigación.