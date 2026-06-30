¡Alemania derrotada: día festivo oficial en Paraguay!

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¡Alemania derrotada: día festivo oficial en Paraguay!

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa con sensaciones inesperadas y aterradoras. Tras una victoria histórica sobre la selección de Alemania en los dieciseisavos de final, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró un día festivo extraordinario en todo el país.

Los representantes sudamericanos demostraron verdadera fortaleza y voluntad frente a un rival formidable. El tiempo reglamentario y la prórroga del encuentro terminaron dramáticamente en un empate 1:1. En la nerviosa tanda de penaltis, la suerte y la habilidad favorecieron a los paraguayos: ¡4:3!

Estadísticas del dramático encuentro:

Fase del torneo

Enfrentamiento

Resultado tiempo reglamentario

Tanda de penaltis

Resultado final

Mundial 2026. 1/16 de final

Alemania — Paraguay

1:1

3:4

¡Victoria de Paraguay!

«¡Paraguay nunca se rinde!»

Conmovido por este éxito histórico, el jefe de Estado Santiago Peña se dirigió al pueblo a través de sus redes sociales, sin ocultar sus emociones:

«¡Paraguay nunca se rinde!», escribió el presidente en su publicación.

Asimismo, el político declaró el martes 30 de junio como día festivo oficial en el país en honor a esta gran victoria.

Curiosamente, según la legislación paraguaya, el jefe de Estado tiene plena autoridad para tomar tal decisión. La ley vigente le permite establecer, a su voluntad, hasta 3 días festivos adicionales al año por intereses estatales o grandes celebraciones colectivas. El presidente Peña consideró oportuno usar esta posibilidad por la magia del fútbol.

¿Quién será el obstáculo en el camino a los cuartos de final?

La selección de Paraguay, tras eliminar a un gigante como Alemania, se enfrentará ahora (en octavos de final) para conseguir el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 Francia — Suecia al ganador de este duelo. Si el equipo continúa con ese espíritu combativo, ¡no sería sorprendente que el presidente de Paraguay agotara el resto de sus facultades para declarar días festivos durante el torneo!

AlemaniaParaguaySantiago PeñaFranciaSuecia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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