Seis mujeres inventoras que cambiaron radicalmente nuestra vida con sus inventos

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Seis mujeres inventoras que cambiaron radicalmente nuestra vida con sus inventos

En la historia, muchas mujeres se dedicaron a la ciencia y la invención a pesar de las restricciones sociales. Algunos de los dispositivos e ideas que crearon se utilizan hoy en la vida cotidiana de millones de personas.

Josephine Cochrane creó uno de los primeros modelos exitosos de lavavajillas mecánico. Su invención sirvió luego de base para el desarrollo de los lavavajillas modernos.

Hedy Lamarr, junto con el compositor George Antheil, desarrolló un método de transmisión de señales de radio mediante salto de frecuencias. Esta tecnología influyó posteriormente en el desarrollo de los sistemas de comunicación inalámbrica. No es exacto llamarla directamente la inventora del Wi-Fi, pero su trabajo fue una de las ideas importantes para las tecnologías inalámbricas modernas.

Retrato clásico en blanco y negro de Hedy Lamarr.

• Marion Donovan creó una cubierta impermeable para pañales de bebé. Su invención impulsó posteriormente el perfeccionamiento de los pañales desechables modernos.

Foto en blanco y negro de una mujer con un collar de perlas mirando hacia abajo.

Mary Anderson obtuvo una patente para un dispositivo mecánico que limpia el parabrisas del automóvil desde el exterior. Los limpiaparabrisas actuales se desarrollaron precisamente a partir de esta idea.

Retrato en blanco y negro de una mujer de cabello ondulado.

• Margaret Wilcox desarrolló uno de los primeros sistemas de calefacción para el habitáculo del automóvil. La solución que creó contribuyó posteriormente al perfeccionamiento de los equipos de calefacción automotriz.

Retrato de una mujer de cabello corto y rizado en tonos marrones.

• Elizabeth Magie creó un juego de mesa llamado «The Landlord's Game». Sus ideas se convirtieron posteriormente en la base del juego «Monopoly», famoso en todo el mundo.

En una foto en blanco y negro, una mujer mayor sostiene una tarjeta que dice "Usted ha perdido mil millones de dólares".

En la época en que estas mujeres trabajaban, las oportunidades para las mujeres en los campos de la ciencia y la ingeniería eran limitadas. A pesar de ello, pusieron a prueba sus ideas, obtuvieron patentes y continuaron trabajando en contra de las concepciones aceptadas por la sociedad.

Josephine CochraneHedy LamarrMary AndersonElizabeth MagieMonopoly
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Nigina Zarqarayeva
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