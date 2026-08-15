Ronaldo y Georgina acuerdan mantener sus bienes separados

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han elegido mantener sus bienes separados después de casarse. El diario «Jornal de Notícias» informó de ello basándose en los documentos matrimoniales.

Según se ha informado, la pareja se casó el 11 de agosto en su residencia de Cascais, Portugal. La ceremonia se celebró en un círculo muy reducido y contó con la presencia de sus cinco hijos.

Un día antes de la boda, el 10 de agosto, Ronaldo y Rodríguez firmaron un acuerdo matrimonial en una notaría de Lisboa. Según el documento, se acogen al régimen de «separación de bienes». Este régimen permite a cada parte conservar por separado los activos que poseía antes del matrimonio y los que adquirió a su nombre durante este.

El certificado de matrimonio también señala que la pareja no cambió sus apellidos y que su lugar de residencia permanente es Riad, la capital de Arabia Saudí En la ceremonia actuaron como testigos el amigo cercano de Ronaldo, Miguel Paixão; la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez; y el joyero español José Rodríguez Sangil y su esposa, Mónica González Martínez.

La madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, y sus hermanas no asistieron a la ceremonia. Sin embargo, no existe información oficial que indique que esta ausencia se deba a conflictos familiares.

Ronaldo y Georgina se conocieron en Madrid en 2016. En aquel momento, Rodríguez trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci. La pareja anunció que se casaría en agosto de 2025.

De este modo, tras casi una década de relación, la famosa pareja formalizó su matrimonio y estableció también un marco legal para gestionar sus importantes activos financieros.