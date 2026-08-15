Ronaldo y Georgina acuerdan mantener sus bienes separados

·9·Mundo
Ronaldo y Georgina acuerdan mantener sus bienes separados

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han elegido mantener sus bienes separados después de casarse. El diario «Jornal de Notícias» informó de ello basándose en los documentos matrimoniales.

Según se ha informado, la pareja se casó el 11 de agosto en su residencia de Cascais, Portugal. La ceremonia se celebró en un círculo muy reducido y contó con la presencia de sus cinco hijos.

Un día antes de la boda, el 10 de agosto, Ronaldo y Rodríguez firmaron un acuerdo matrimonial en una notaría de Lisboa. Según el documento, se acogen al régimen de «separación de bienes». Este régimen permite a cada parte conservar por separado los activos que poseía antes del matrimonio y los que adquirió a su nombre durante este.

El certificado de matrimonio también señala que la pareja no cambió sus apellidos y que su lugar de residencia permanente es Riad, la capital de Arabia Saudí En la ceremonia actuaron como testigos el amigo cercano de Ronaldo, Miguel Paixão; la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez; y el joyero español José Rodríguez Sangil y su esposa, Mónica González Martínez.

La madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, y sus hermanas no asistieron a la ceremonia. Sin embargo, no existe información oficial que indique que esta ausencia se deba a conflictos familiares.

Ronaldo y Georgina se conocieron en Madrid en 2016. En aquel momento, Rodríguez trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci. La pareja anunció que se casaría en agosto de 2025.

De este modo, tras casi una década de relación, la famosa pareja formalizó su matrimonio y estableció también un marco legal para gestionar sus importantes activos financieros.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?Hoy, 07:07Hallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en BélgicaHallan oro por valor de 9 millones de euros dentro de un muro en BélgicaHoy, 06:52Se viraliza un video de un musulmán rezando frente a una casaSe viraliza un video de un musulmán rezando frente a una casaHoy, 06:31Tras fuertes lluvias, los canales de Manila se llenan de residuosTras fuertes lluvias, los canales de Manila se llenan de residuosHoy, 06:10Explota un globo de helio en un centro comercial de EgiptoExplota un globo de helio en un centro comercial de EgiptoHoy, 05:26Ronaldo se casó en secreto: ¿qué contiene el acuerdo prenupcial?Ronaldo se casó en secreto: ¿qué contiene el acuerdo prenupcial?Hoy, 00:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones