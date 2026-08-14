A los 8 años medía 1,98 m: ¡Karan Singh acapara la atención con una estatura cercana a los 2,5 m!

Indio Karan Singh ha llamado la atención por su estatura desde la infancia. A los 8 años apareció en los titulares por medir 198 centímetros.

Ahora su estatura se acerca a los 2,50 m

Karan, de 17 años, informó recientemente en su página de una red social que mide aproximadamente 8 pies y 2 pulgadas, es decir, 250 centímetros.

El video de su encuentro con la leyenda de la WWE, El Gran Khali, despertó un gran interés en Internet.

En el video, Karan Singh parece incluso más alto que El Gran Khali. Khali tuvo que levantar la cabeza para hablarle.

Se difundieron informes de que «sigue creciendo»

Los medios extranjeros se refieren a Karan Singh como un joven de 17 años que mide casi 2,5 metros. Algunos informes aseguran que todavía sigue creciendo.

En las redes sociales, sus fotos y videos reciben numerosos comentarios.

¿Cuánto creen que podría crecer todavía la estatura de Karan Singh?