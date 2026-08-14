Ronaldo se casó en secreto: ¿qué contiene el acuerdo prenupcial?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez formaron oficialmente una familia tras casi diez años de relación. La pareja celebró una ceremonia civil privada el 11 de agosto en su residencia de Cascais, Portugal. La ceremonia se organizó con tal secretismo que ni la madre ni los hermanos del futbolista asistieron. El matrimonio también fue confirmado por los representantes de Ronaldo.

Sin embargo, hubo un aspecto que despertó aún más interés que la propia ceremonia: Ronaldo y Georgina firmaron un acuerdo especial un día antes de casarse. Según el documento, sus bienes se gestionarán por separado.

Todo ocurrió el 11 de agosto en Cascais

Según los documentos matrimoniales obtenidos por el periódico portugués Jornal de Notícias, la ceremonia civil se celebró el 11 de agosto en la casa de la pareja en Cascais. La fecha tampoco fue casual: un año antes, el 11 de agosto de 2025, Ronaldo y Georgina habían anunciado su compromiso.

La boda no fue una gran celebración pública ni un espectáculo con cientos de invitados, sino un acto organizado en un círculo muy reducido.

A la ceremonia también asistieron los cinco hijos de la pareja: Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

¿Quiénes fueron los cuatro testigos?

El documento matrimonial menciona a cuatro testigos.

Entre ellos se encontraban Miguel Paixão, amigo de Ronaldo desde su etapa en el Sporting, Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, el joyero José Rodríguez Sangil y su esposa, Mónica González Martínez.

Así, una de las parejas más famosas del mundo del fútbol eligió pasar el día más importante de su vida rodeada de su familia y sus seres queridos, en lugar de celebrarlo con una gran fiesta.

¿Por qué no asistió la madre de Ronaldo a la ceremonia?

Uno de los detalles más comentados fue la ausencia de Dolores Aveiro, madre de Ronaldo, y de sus hermanos durante la ceremonia.

Esta situación generó diversas especulaciones en la prensa portuguesa sobre posibles conflictos familiares. Sin embargo, hasta ahora no existe información fiable que confirme una disputa de ese tipo.

Por el contrario, Dolores y Katia, hermana de Ronaldo, reaccionaron con cariño a la publicación de la pareja sobre su boda en las redes sociales y dejaron un corazón. Por eso, no hay motivos para relacionar automáticamente su ausencia con una pelea familiar.

Un documento importante firmado un día antes de la boda

El 10 de agosto, un día antes de la boda, Ronaldo y Georgina formalizaron su acuerdo prenupcial en una notaría de Lisboa.

El documento establece un régimen de separación de bienes Según este régimen, cada parte conserva a su nombre los bienes que poseía antes del matrimonio. Los activos adquiridos individualmente después de la boda tampoco se convierten automáticamente en bienes comunes. Los bienes comprados conjuntamente pueden pertenecer a ambos cónyuges.

Esta elección supone un paso legal especialmente importante para un deportista con un patrimonio tan enorme como el de Ronaldo.

Georgina no adoptó el apellido de Ronaldo

Los documentos matrimoniales contienen otro detalle interesante.

Ni Ronaldo ni Georgina cambiaron de apellido después de casarse. Georgina Rodríguez conservó su apellido de soltera.

El documento señala como domicilio permanente de la pareja Arabia Saudí y, concretamente, su capital, Riad. Allí Ronaldo juega en el club Al-Nassr.

Un pequeño símbolo en los anillos

Después de la boda, la pareja publicó en las redes sociales una foto de sus manos con los anillos.

En ella se veía un símbolo que hacía referencia a sus nombres: « C ❤️ G » Este sencillo detalle despertó un gran interés y simbolizó el final, con un matrimonio oficial, de una relación de muchos años.

Más fútbol después de la boda

Después de la gran celebración tampoco hubo una larga luna de miel.

Según los informes, Ronaldo regresó poco después a Arabia Saudí para incorporarse a los entrenamientos del Al-Nassr. El futbolista de 41 años continúa preparándose para la nueva temporada.

Así, una relación de casi diez años, una gran familia con cinco hijos y un matrimonio del que se habló durante mucho tiempo llegaron finalmente a su conclusión oficial.

Pero Ronaldo y Georgina vivieron este acontecimiento a su manera: una ceremonia privada en lugar de un lujoso espectáculo público, pocos testigos y un acuerdo financiero cuidadosamente formalizado un día antes de la boda.

Lo más llamativo es que la boda de uno de los futbolistas más famosos del mundo no se celebró ante millones de aficionados, sino en su propia casa y en un círculo muy reducido.

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