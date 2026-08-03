La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían el 8 de agosto en la isla de Madeira, según informaciones difundidas. También se afirma que Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Rihanna, Drake y otras celebridades habrían sido invitadas a la ceremonia.

Sin embargo, hay un aspecto importante: la pareja aún no ha anunciado oficialmente la fecha exacta de la boda, la lista de invitados ni el lugar de la recepción. En particular, no se han encontrado pruebas fiables de que se hayan enviado invitaciones a los dos excampeones de la UFC.

¿Qué se sabe de una boda prevista para el 8 de agosto?

Según las últimas informaciones, la ceremonia se celebraría el 8 de agosto en la catedral de Funchal, en la isla portuguesa de Madeira. Para la recepción posterior se habría elegido el hotel de cinco estrellas Savoy Palace.

Algunos medios también escribieron que podrían cerrarse dos plantas del hotel y varias zonas de ocio. Esta medida se interpreta como parte de los preparativos para un evento privado, pero ni el hotel ni los representantes de la pareja han confirmado públicamente esos datos.

¿McGregor y Khabib han sido realmente invitados?

El mayor revuelo difundido en las redes sociales está relacionado con la posibilidad de que Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov sean invitados a la misma boda.

Teniendo en cuenta la histórica rivalidad entre ambos luchadores, su encuentro en la boda de Ronaldo podría haberse convertido en un acontecimiento en sí mismo. Sin embargo, según las verificaciones realizadas, no existe ninguna declaración oficial, fotografía o fuente fiable que demuestre que Ronaldo les haya enviado una invitación. La fecha de la boda y esta lista de invitados siguen sin estar confirmadas.

¿También figuran Rihanna, Drake y Jennifer Lopez en la lista?

La lista no oficial que circula menciona a las siguientes celebridades:

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov;

Drake, Rihanna y Jennifer Lopez;

el bloguero IShowSpeed;

el presentador de televisión Piers Morgan.

Sin embargo, ninguna de estas personas ha confirmado públicamente su participación. Por ello, la lista debe considerarse no como la composición oficial de los invitados, sino como una suposición difundida por los medios de comunicación y las redes sociales.

¿Por qué Funchal es un lugar simbólico?

Ronaldo nació y creció en Funchal, en la isla de Madeira. Los medios portugueses ya informaban a finales de 2025 de que la pareja planeaba celebrar la ceremonia de verano en la ciudad natal del futbolista. La catedral de Funchal era el lugar más mencionado.

Georgina Rodríguez y Ronaldo se conocieron en 2016 y posteriormente su relación se hizo pública. La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025.

Por ello, celebrar la boda en Funchal, una ciudad vinculada a la familia y la infancia del futbolista, parece una elección lógica y simbólica.

¿Grandes estrellas o una ceremonia familiar privada?

La lista de invitados que circula es muy extensa y hace imaginar una boda lujosa. Sin embargo, Ronaldo ya declaró en entrevistas anteriores que Georgina prefería las ceremonias pequeñas e íntimas a las fiestas públicas y multitudinarias.

Por esta razón, las informaciones sobre una ceremonia con cientos de estrellas mundiales no coinciden plenamente con los planes expresados anteriormente por la pareja. Es posible que la ceremonia oficial se celebre en un círculo reducido y que la recepción posterior reúna a más invitados, pero esto también es solo una hipótesis.

Información confirmada y no confirmada hasta el momento

Información Estado Ronaldo y Georgina están comprometidos Confirmado La boda está prevista en Madeira Informado por medios reputados La ceremonia se celebrará en la catedral de Funchal No confirmado oficialmente La boda será el 8 de agosto No confirmado oficialmente La recepción tendrá lugar en el Savoy Palace No confirmado oficialmente McGregor y Khabib han sido invitados No hay pruebas fiables Rihanna, Drake y otros asistirán No confirmado

¿Se desvelará el gran misterio el 8 de agosto?

Ronaldo es uno de los deportistas más famosos del mundo, por lo que cualquier información sobre su vida privada se difunde rápidamente. Sin embargo, por ahora el revuelo en las redes sociales se ha adelantado mucho a los anuncios oficiales.

Si la boda se celebra realmente el 8 de agosto, deberían aparecer informaciones e imágenes que lo confirmen en las páginas de la catedral de Funchal, del Savoy Palace o de la pareja. Hasta entonces, no se deben difundir como hechos confirmados las listas sobre la supuesta asistencia de Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov y estrellas del mundo del espectáculo.

¿Crees que el encuentro entre McGregor y Khabib en una misma boda se convertiría en el acontecimiento principal de la ceremonia? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos en Telegram u otras redes sociales!