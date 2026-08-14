Situación insólita: dos cabras subieron a un autobús y sorprendieron a los pasajeros

En Portland, Estados Unidos, dos cabras subieron inesperadamente a un autobús urbano. Las cámaras del vehículo captaron el insólito momento.

El « viaje » de las cabras no duró mucho

Las dos cabras entraron tranquilamente en el autobús y aparecieron entre los pasajeros. Sin embargo, su viaje en el transporte público no duró mucho.

Los pasajeros hicieron bajar rápidamente a las cabras del autobús.

Pasajeras inesperadas

El momento, inesperado y divertido, sorprendió a los pasajeros del autobús. Sin embargo, no se ha revelado cómo consiguieron entrar las cabras.

¿Adónde creen que iban las cabras en autobús?