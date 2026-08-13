Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados

Los habitantes de Glasgow y los visitantes de la ciudad quedaron asombrados al ver un dragón gigante en el cielo. HBOpresentó este insólito modelo, que recuerda al dragón de la famosa serie fantástica House of the Dragonen el cielo de la ciudad antes de los Juegos de la Commonwealth de 2026.

Con una longitud de 8 metros el dragón sobrevoló el río Clyde, el SEC Armadillo y el OVO Hydro, creando la impresión de que el mundo fantástico de Poniente había cobrado vida.

Lo curioso es que este modelo animado que se desplazó por el aire no es una simple maqueta hecha para parecer un dragón. Es una réplica exacta del dragón Syrax relacionado con Rhaenyra Targaryen en la serie. Para lograr un aspecto realista, House of the Dragon utilizó escaneos 3D realizados durante el rodaje de la serie.

Crear el dragón llevó 3.000 horas

En total, 14 especialistas trabajaron en este enorme modelo durante tres meses. Su fabricación requirió casi 3.000 horas de trabajo.

A pesar de su tamaño, el dragón es ligero: solo pesa 13 kilogramos. Su estructura está hecha de fibra de carbono, aluminio y espuma especial.

El modelo destaca no solo por su aspecto, sino también por su capacidad de movimiento. Cuenta con 23 partes móviles que incluyen las alas, la cabeza y la cola. Por eso, el dragón puede moverse como una criatura viva.

Un sistema especial instalado en sus patas permite que el modelo se eleve y vuele.

Según los organizadores, el proyecto pretende recibir de una manera original a los visitantes que llegan a Glasgow por los Juegos de la Commonwealth de 2026 y mostrar la combinación del deporte, la tecnología moderna y el mundo de la fantasía.

Los Juegos de la Commonwealth comenzaron el 23 de julio Las competiciones deportivas se transmiten por HBO Max, mientras que TNT Sports se encarga de las emisiones televisivas.