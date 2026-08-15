Un robot pide limosna en China: su petición dejó atónitos a los internautas

Un video en el que aparece un robot humanoide arrodillado en una calle de China y pidiendo dinero a los transeúntes causó un gran revuelo en las redes sociales. Lo que sorprendió a los internautas no fue su forma habitual de caminar ni sus movimientos complejos, sino lo que les estaba pidiendo a las personas.

Según los informes, el incidente ocurrió en la provincia china de Sichuan. En las imágenes, el robot humanoide aparece arrodillado sobre una rodilla, con las manos juntas, inclinándose ante las personas que pasan por la calle.

Junto al robot colocaron un pequeño recipiente para recoger dinero y un código QR que permitía realizar pagos digitales. A través de su pantalla LED y su altavoz, repetía mensajes como «No tengo dinero para recargarme» y «Por favor, ayúdenme a pagar la electricidad».

Según los informes, el robot habría sido fabricado por la empresa china de robótica Unitree y podría ser el humanoide Unitree G1. Este modelo de la compañía ya había llamado la atención por sus movimientos inusuales y su uso en diversos experimentos.

La difusión del video generó opiniones diversas entre los internautas. Algunos bromearon diciendo: «Ahora los robots también están sustituyendo a los mendigos», mientras que otros consideraron la situación una señal de que la inteligencia artificial se está incorporando cada vez más a la vida humana.

Al mismo tiempo, el verdadero propósito del video también fue objeto de debate. Algunos creen que se trata de una acción de marketing de la empresa, mientras que otros señalan que podría ser una forma de arte callejero o un método inusual de recaudar dinero despertando el interés de la gente.