Un oso irrumpió en la tienda de unos turistas y se llevó a una mujer

En las montañas de Altái, en Rusia, una sencilla noche de descanso para unos turistas terminó en una terrible tragedia. Una mujer de 29 años, que pasaba la noche en una tienda de campaña en plena naturaleza, murió tras el ataque de un oso salvaje.

Según se informó, la mujer había instalado una tienda de campaña con varios acompañantes en una zona montañosa para pasar allí la noche. Sin embargo, durante la noche un oso salvaje se acercó al lugar donde se encontraban.

El depredador atacó la tienda de los turistas, atrapó a la mujer que estaba dentro y la arrastró hacia el bosque. Aunque sus acompañantes intentaron rescatarla, no pudieron enfrentarse al enorme y peligroso animal.

Después se iniciaron las labores de búsqueda en la zona. El cuerpo de la mujer fue localizado tras las operaciones realizadas por los equipos de rescate y los servicios competentes.

Tras el incidente, las autoridades están tomando medidas para localizar al peligroso depredador y garantizar la seguridad de los demás turistas de la zona.

Los especialistas instan a los turistas que descansan en plena naturaleza a extremar las precauciones. Especialmente en las zonas habitadas por osos, es importante no guardar restos de comida cerca de las tiendas ni atraer deliberadamente a los animales.

Esta tragedia ocurrida en Altái volvió a demostrar lo peligrosa que puede llegar a ser una estancia en plena naturaleza.