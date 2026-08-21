¡Los zapatos «sin zapatos» de la colección Chanel que acapararon todas las miradas en la alfombra roja!

Margaret Qualley se convirtió en el centro de atención con su inusual look durante el estreno de la película «The Dog Stars» en Londres. Su atuendo y sus zapatos de Chanel fueron ampliamente comentados en las redes sociales.

Qualley llegó a la alfombra roja con un vestido de la Resort Collection 2027 de Chanel. Sin embargo, el detalle más interesante de su look fueron sus zapatos.

La actriz eligió el modelo «sin zapatos» de la marca, con un diseño inusual que hace que los pies parezcan descalzos.

A primera vista, Qualley daba la impresión de haber llegado a la alfombra roja completamente descalza. Su aparición también llamó la atención por otro detalle relacionado con su vida personal. Fue la primera vez que apareció en una alfombra roja desde las informaciones sobre el fin de su relación con Jack Antonoff.

Esta vez no llevaba el anillo de boda que había lucido anteriormente.

Los zapatos inusuales de la actriz y la ausencia de su anillo no pasaron desapercibidos para sus fans ni para los amantes de la moda. En especial, el original diseño de Chanel se convirtió en el detalle más comentado de su look.

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