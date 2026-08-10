La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron

Cristiano Ronaldo La noticia de la posible boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez causó un auténtico revuelo en Madeira. El sábado 8 de agosto, cientos de personas se reunieron alrededor de la catedral esperando a la estrella del fútbol, con las cámaras de sus teléfonos listas.

Sin embargo, ni el «novio» ni la «novia» llegaron después de horas de espera. Cuando se abrieron las puertas de la catedral, los aficionados comprendieron que habían presenciado la boda de otra pareja completamente distinta.

Cientos de personas acudieron para ver a Ronaldo

Entre los habitantes y los aficionados al fútbol se extendió el rumor de que Cristiano Ronaldo se casaría con su pareja de muchos años, Georgina Rodríguez, precisamente en Madeira.

El rumor se hizo popular a gran velocidad.

Cientos de personas se congregaron alrededor de la catedral del centro de la ciudad. Muchos esperaban ver con sus propios ojos la llegada del delantero del Al-Nassr y Georgina, y grabar aquel momento histórico con sus teléfonos.

Algunos aficionados esperaron durante mucho tiempo frente a la catedral.

Pero los protagonistas principales nunca aparecieron.

Se abrieron las puertas, pero salió otra pareja en lugar de Ronaldo

Cuando la espera alcanzó su punto máximo, se abrieron las puertas de la catedral.

La gente levantó sus teléfonos y cámaras, preparada para grabar a Ronaldo y Georgina.

Sin embargo, salió un matrimonio de recién casados completamente diferente: Nicole y Fabio fueron quienes aparecieron.

Entonces se conoció la verdadera naturaleza del acontecimiento: aquel día sí se celebraba una boda en la catedral, pero no tenía absolutamente nada que ver con Cristiano Ronaldo.

Así, los cientos de personas que se habían reunido para ver la boda de la estrella del fútbol acabaron siendo por casualidad «invitados» al día más importante de otra familia.

La reacción de Ronaldo hizo la situación aún más divertida

Lo más curioso es que la historia también llegó a oídos del propio Cristiano Ronaldo.

El futbolista portugués dejó, bajo una publicación difundida en internet sobre lo ocurrido, emojis de risa y mostró que se había tomado la situación con humor.

Sin embargo, no confirmó el rumor.

De este modo, la «boda de Ronaldo» en Madeira se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del día, incluso sin la presencia del futbolista.

El principal misterio aún no se ha resuelto

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan muchos años viviendo juntos. Por eso es natural que cualquier noticia sobre su posible boda despierte un gran interés entre el público.

Pero el futbolista todavía no ha informado de una fecha o un lugar concretos para la boda.

El suceso de Madeira dejó algo claro: hasta una noticia sin confirmar sobre la boda de Ronaldo puede sacar a cientos de personas a la calle.

Esta vez, los aficionados no presenciaron una boda de estrellas, sino el día feliz de una pareja llamada Nicole y Fabio.

Ronaldo, por su parte, siguió todo con varios emojis de risa.

Ahora la principal pregunta sigue abierta: ¿Cuándo será la verdadera boda de Cristiano y Georgina?

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