En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermano

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En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermano

Un trágico suceso ocurrido en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre el uso de la inteligencia artificial. Arjun Aravind, de 17 años, fue detenido y acusado de la muerte de su madre y de su hermano de 14 años. Durante la investigación se descubrió que, antes de la tragedia, el adolescente había hablado con ChatGPT sobre escenarios ficticios relacionados con causar daño a familiares.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron en Acton, Massachusetts. El 11 de agosto, Sudha Venkatesan, de 45 años, y su hijo Siddhart Aravind, de 14 años, fueron encontrados muertos en su vivienda. Las autoridades iniciaron una investigación sobre las circunstancias del suceso.

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Los investigadores sostienen que, antes de los hechos, Arjun utilizó Internet y ChatGPT para crear ideas teóricas y relatos de ficción sobre la muerte de familiares. En ellos se describían personajes y distintas situaciones, y los investigadores están analizando esas conversaciones como posibles pruebas relevantes.

Después de la tragedia, el adolescente abandonó la vivienda en el automóvil de su madre. Poco después, la policía lo localizó y detuvo en una zona situada a unos 21 kilómetros de Acton. También se informó del hallazgo en el vehículo de objetos que podrían estar relacionados con el caso.

En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermano

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el sospechoso no se declaró culpable ante el tribunal. Se le imputan cargos penales relacionados con el asesinato de dos personas y la investigación continúa.

Este caso ha vuelto a plantear serias preguntas sobre los usos de los chatbots de inteligencia artificial, especialmente por parte de menores. Sin embargo, las autoridades aún no han concluido que ChatGPT fuera la causa de la tragedia; la investigación continúa para determinar la secuencia de los hechos y la intención del sospechoso.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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