Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia

Una de las mujeres con el cabello más largo del mundo volvió a llamar la atención en las redes sociales con su melena de 2 metros y 71 centímetros. Las mediciones muestran que casi llega al suelo.

El cabello de la mujer cae muy por debajo de su cintura e incluso supera su propia estatura. Para lograrlo, ha necesitado años de cuidados constantes, protección y paciencia para dejarlo crecer.

Las fotos y vídeos difundidos en las redes sociales despertaron un gran interés entre los usuarios. Sobre todo, llamó la atención que la longitud del cabello superara la estatura de la mujer.

Lavar, secar y llevar a diario un cabello de 2 metros y 71 centímetros no es fácil. Aun así, la mujer no planea cortarlo y continúa dejándolo crecer.