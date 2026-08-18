Ronaldo bate el récord de Instagram con su comentario en la publicación de Messi

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Ronaldo bate el récord de Instagram con su comentario en la publicación de Messi

Cristiano Ronaldo ha vuelto a entrar en la historia de Instagram. El futbolista portugués comentó la emotiva publicación que Lionel Messi compartió en su cuenta tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

En su comentario, Ronaldo expresó sus condolencias a Messi y a sus seres queridos, y les deseó fuerza en estos momentos difíciles. El apoyo de uno de los dos grandes rivales del mundo del fútbol también llamó la atención de los aficionados.

El breve comentario del futbolista acumuló millones de «Me gusta» en poco tiempo. Hasta el 16 de agosto, había recibido más de 6,7 millones, convirtiéndose en el comentario con más «Me gusta» de la historia de Instagram.

Curiosamente, Ronaldo ya había establecido este récord. Sin embargo, su nuevo comentario en la publicación de Messi obtuvo casi 600.000 «Me gusta» más que el anterior y volvió a batir el récord.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años en agosto de 2026. Tras su fallecimiento, Lionel Messi publicó en Instagram un emotivo homenaje en el que recordó el papel inigualable de su padre en su vida y en su carrera futbolística.

Así, Ronaldo y Messi, conocidos por su larga rivalidad en el campo, volvieron a encontrarse en la misma página, esta vez a través del apoyo humano y las condolencias, no del fútbol.

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