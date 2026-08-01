Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa

En las costas del estado de Oregón, EE. UU., se descubrió una extraña criatura marina conocida como «pez caníbal», que normalmente habita solo en las capas profundas del océano. Los expertosse quedaron sorprendidos al ver lo que había en su estómago: presas enteras.

Se informó que el ejemplar, de aproximadamente 1,5 metros de longitud, Longnose lancetfish (pez lanceta de hocico largo), llegó a la costa de Oregón el 22 de abril. Esta especie es muy rara en esta región y no suele encontrarse en estas condiciones.

Tras recibir la noticia sobre la criatura varada en la playa, Seaside Aquarium los especialistas se desplazaron inmediatamente al lugar para estudiarla. Durante el examen, se descubrió que el estómago del pez contenía calamares enteros y otros peces sin digerir.

Los expertos señalan que esta especie es conocida por comer incluso a los de su propia especie. Por ello se le llama «pez caníbal». También se le denomina «Twilight Zone fish» (pez de la zona crepuscular) porque vive en la «zona crepuscular» del océano, donde la luz solar apenas llega.

Este depredador, cuyo aspecto se asemeja al de una barracuda, destaca por sus dientes afilados en forma de clavija. Según Tiffany Boot, especialista del acuario, este tipo de peces solo se encuentra unas pocas veces al año en las costas de Oregón. Sin embargo, es muy difícil hallarlos enteros.

La razón es que el cuerpo del pez lanceta está formado por carne blanda y gelatinosa, y las aves marinas se lo comen rápidamente. Por lo tanto, encontrar un ejemplar fresco y sin daños fue considerado una gran suerte para los científicos.

Los expertos destacan que esta criatura única permite obtener más información sobre la vida en las profundidades del océano. Su llegada a la costa sigue siendo uno de los fenómenos que los científicos aún no han logrado explicar por completo.