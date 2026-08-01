Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa

·42·Mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa

En las costas del estado de Oregón, EE. UU., se descubrió una extraña criatura marina conocida como «pez caníbal», que normalmente habita solo en las capas profundas del océano. Los expertosse quedaron sorprendidos al ver lo que había en su estómago: presas enteras.

Se informó que el ejemplar, de aproximadamente 1,5 metros de longitud, Longnose lancetfish (pez lanceta de hocico largo), llegó a la costa de Oregón el 22 de abril. Esta especie es muy rara en esta región y no suele encontrarse en estas condiciones.

Tras recibir la noticia sobre la criatura varada en la playa, Seaside Aquarium los especialistas se desplazaron inmediatamente al lugar para estudiarla. Durante el examen, se descubrió que el estómago del pez contenía calamares enteros y otros peces sin digerir.

Los expertos señalan que esta especie es conocida por comer incluso a los de su propia especie. Por ello se le llama «pez caníbal». También se le denomina «Twilight Zone fish» (pez de la zona crepuscular) porque vive en la «zona crepuscular» del océano, donde la luz solar apenas llega.

Pedazos de órganos de pescado y mariscos yacen sobre superficies blancas y negras.

Este depredador, cuyo aspecto se asemeja al de una barracuda, destaca por sus dientes afilados en forma de clavija. Según Tiffany Boot, especialista del acuario, este tipo de peces solo se encuentra unas pocas veces al año en las costas de Oregón. Sin embargo, es muy difícil hallarlos enteros.

La razón es que el cuerpo del pez lanceta está formado por carne blanda y gelatinosa, y las aves marinas se lo comen rápidamente. Por lo tanto, encontrar un ejemplar fresco y sin daños fue considerado una gran suerte para los científicos.

Los expertos destacan que esta criatura única permite obtener más información sobre la vida en las profundidades del océano. Su llegada a la costa sigue siendo uno de los fenómenos que los científicos aún no han logrado explicar por completo.

OregónEE. UU.Seaside AquariumTiffany Boothe
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreUna niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreHoy, 11:48Kiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a LukashenkoKiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a LukashenkoHoy, 11:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital