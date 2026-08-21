La eutanasia se legaliza oficialmente en Francia

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La eutanasia se legaliza oficialmente en Francia

En Francia, entró oficialmente en vigor una ley que otorga a los pacientes adultos con enfermedades graves e incurables el derecho a recibir asistencia médica para morir. El 14 de agosto, el Consejo Constitucional declaró que el texto era conforme a la Constitución.

El nuevo régimen se aplica a los ciudadanos franceses y residentes permanentes que padecen una enfermedad grave e incurable que provoca sufrimientos insoportables. El estado del paciente será evaluado por una comisión especial y la decisión final se tomará basándose en el informe de un médico.

Tras una decisión favorable, el paciente debe esperar al menos dos días y confirmar nuevamente su decisión el día del procedimiento. Puede renunciar en cualquier etapa. Por lo general, el propio paciente toma el medicamento letal, pero si su estado físico no se lo permite, un profesional sanitario puede administrárselo.

Hasta ahora, la eutanasia activa no estaba permitida en Francia; solo se autorizaban la suspensión de los tratamientos que mantienen artificialmente la vida y la sedación profunda al final de la vida. Ahora el país se suma a los Estados que permiten la eutanasia o la ayuda médica para morir.

El presidente Emmanuel Macron calificó la ley como el resultado de largos debates democráticos. Sin embargo, algunas organizaciones médicas y religiosas criticaron el texto y advirtieron que sus garantías podrían no proteger suficientemente a los pacientes vulnerables.

El Consejo Constitucional mantuvo la ley en vigor, pero aclaró algunas disposiciones. En particular, el derecho a la objeción de conciencia se extendió a los farmacéuticos y a ciertos centros sanitarios privados y religiosos, además de médicos y enfermeros.

FranciaEmmanuel MacronConsejo Constitucional
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