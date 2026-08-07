Un bloguero escala la montaña de basura más grande del mundo

Un bloguero mexicano subió a la cima del famoso vertedero de Ghazipur, situado en Delhi, la capital de India, y grabó el ascenso. Debido a su enorme tamaño, este vertedero suele ser llamado «el Everest de la basura».

Según los datos disponibles, la montaña de basura alcanza casi 70 metros de altura. Ocupa una superficie de más de 28 hectáreas y acumula más de 14 millones de toneladas de residuos domésticos.

El vertedero de Ghazipur entró en funcionamiento en 1984. Inicialmente, estaba previsto cerrarlo en la década de 2000. Sin embargo, debido al aumento del volumen de residuos, su actividad se ha prolongado varias veces y el vertedero sigue recibiendo nuevos desechos.

Los videos grabados por el bloguero se difundieron ampliamente en las redes sociales y volvieron a centrar la atención pública en los problemas medioambientales de Delhi y el reciclaje de residuos.