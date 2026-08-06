La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos

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La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos

En Kazajistán, el inusual deseo expresado por la novia como mahr generó un amplio debate en las redes sociales. Mientras normalmente se piden un automóvil costoso, una casa, un iPhone u otros regalos caros, ella pidió a su futuro esposo que pagara el tratamiento completo de sus dientes.

Esta decisión atrajo la atención de los usuarios de internet. Muchos la consideran una elección sensata y bien meditada, que prioriza la salud por encima del lujo externo. Otros aplauden la decisión de la novia y destacan que un mahr así es uno de los regalos más útiles para la futura vida familiar.

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