La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
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En Kazajistán, el inusual deseo expresado por la novia como mahr generó un amplio debate en las redes sociales. Mientras normalmente se piden un automóvil costoso, una casa, un iPhone u otros regalos caros, ella pidió a su futuro esposo que pagara el tratamiento completo de sus dientes.
Esta decisión atrajo la atención de los usuarios de internet. Muchos la consideran una elección sensata y bien meditada, que prioriza la salud por encima del lujo externo. Otros aplauden la decisión de la novia y destacan que un mahr así es uno de los regalos más útiles para la futura vida familiar.
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