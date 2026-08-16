La vida del empresario estadounidense que compró una ciudad entera y lleva 6 años viviendo solo

La vida del empresario estadounidense Brent Underwood es muy diferente de la de los habitantes comunes de una ciudad. Compró una ciudad fantasma entera y lleva años viviendo allí en soledad.

La « ciudad fantasma » ahora es de su propiedad. Underwood la compró en 2018 en Californiapor 1,4 millones de dólares. Desde 2020, vive prácticamente solo en esa zona.

La ciudad cuenta con:

22 edificios;

antiguas minas de plata;

estructuras históricas;

calles abandonadas.

La ciudad, que antaño estaba llena de gente, hoy se ha convertido casi exclusivamente en su « hogar ».

No está completamente solo: tiene un gato y cabras

Los compañeros permanentes de Underwood son siete gatos y varias cabras. Se encarga de toda la ciudad, trabajando para restaurarla y preservar su aspecto histórico.

Imagina: una ciudad entera es tuya, pero no hay nadie a tu alrededor. ¿Podrías vivir solo en un lugar así?