Un hombre descubre después de 8 años que su esposa es genéticamente de sexo masculino

Antes de la boda, la mujer afirmó que no tenía ningún problema de salud. Después, la pareja se casó y vivió junta durante ocho años.

Sin embargo, años más tarde, el hombre descubrió que su esposa era genéticamente de sexo masculino. Según se informa, esta información fue totalmente inesperada para él.

La principal cuestión es por qué esta característica no se detectó antes del matrimonio ni durante sus ocho años de vida conyugal. Tampoco se han proporcionado datos precisos sobre el examen médico que reveló esta situación.

Como no se han divulgado más detalles del caso, muchas preguntas siguen sin respuesta.