En un momento en que las confrontaciones geopolíticas, las guerras y las amenazas nucleares alcanzan niveles sin precedentes, desde las tribunas internacionales surgen llamamientos serios y urgentes sobre las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pilar fundamental del sistema de seguridad global. Durante la reunión en formato «outreach» de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, reconoció abiertamente que la ONU se está convirtiendo en una estructura ineficaz. Destacó que la drástica caída de la confianza entre los Estados y el colapso de la arquitectura de seguridad internacional han llevado al mundo al borde de una nueva carrera armamentista y de errores nucleares catastróficos.

No obstante, el líder kazajo, calificando a la ONU como un espacio universal sin alternativa, insistió firmemente en la necesidad de reformar urgente y radicalmente el Consejo de Seguridad de la organización, otorgar un lugar digno a los países de Asia, África y América Latina, y fortalecer la voz de las «potencias medias». ¿Por qué Tokayev exige un diálogo entre las potencias nucleares, cómo deben cambiar el veto y el monopolio en el Consejo de Seguridad, y cómo puede la diplomacia equilibrada de Astaná proteger al mundo de nuevas guerras?

«La confianza ha disminuido y el riesgo de una carrera armamentista ha aumentado»: el diagnóstico lúcido de Tokayev

En su discurso en la cumbre de Nueva Delhi, el presidente de Kazajistán expuso las causas reales de la inestabilidad global:

La paz por encima de la economía: «La paz y la estabilidad estratégica son condiciones necesarias para el desarrollo económico y sostenible. Pero no se trata solo de economía. Pasar de las tensiones regionales a una estabilidad a largo plazo a través de la diplomacia y el diálogo político debe convertirse en una prioridad», declaró Tokayev;

El colapso del sistema de seguridad: Los conflictos persistentes han aumentado drásticamente el riesgo de una nueva carrera armamentista, errores estratégicos y decisiones catastróficas;

Llamado al diálogo entre potencias nucleares: Tokayev enfatizó la urgencia de establecer un diálogo directo de alto nivel entre las potencias nucleares para reducir los riesgos nucleares relacionados con las nuevas tecnologías;

ONU ineficaz y crisis de confianza: El presidente señaló que, debido al debilitamiento de la confianza mutua entre los Estados, la ONU no puede cumplir plenamente sus funciones, aunque subrayó que no existe otra plataforma universal que la reemplace.

Reformar el Consejo de Seguridad: Representación justa y la voz de nuevos continentes

El líder de Astaná presentó propuestas concretas para adaptar la estructura de la ONU a las exigencias de la época:

Poder de prevención de conflictos: La reforma debe aumentar la capacidad de la organización para prevenir conflictos y tomar decisiones colectivas y legítimas;

Una Carta no selectiva: «La Carta de las Naciones Unidas debe ser respetada de manera coherente e igualitaria por todos los Estados, y no de forma selectiva», enfatizó el jefe de Estado;

Representación de Asia, África y América Latina: La composición actual del Consejo de Seguridad no refleja la realidad geopolítica moderna. Por lo tanto, se debe garantizar una representación justa de los países de Asia, África y América Latina en este consejo;

La voz decisiva de las «potencias medias»: Las potencias medias emergentes deben tener una mayor voz en la toma de decisiones globales, ya que son capaces de mitigar las tensiones geopolíticas y construir puentes de diálogo.

Armonía entre BRICS y ONU: La política equilibrada de Astaná

Kazajistán promueve principios de neutralidad y multilateralismo constantes en la escena internacional:

El papel de los BRICS: Astaná ve a los BRICS como un espacio de cooperación influyente que complementa el papel central de la ONU y fortalece las relaciones multilaterales;

Puntos comunes en temas complejos: La regla inmutable de la política exterior de Kazajistán es buscar puntos de compromiso que acerquen a las partes en cualquier situación compleja y conflictiva;

Una agenda de larga data: La cuestión de la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad ha estado en la agenda internacional durante muchos años, y los Estados de Asia Central también adoptan una posición activa al respecto.

El discurso de Kassym-Jomart Tokayev en Nueva Delhi demostró una vez más que la gobernanza global debe salir del monopolio de un círculo reducido de potencias para convertirse en un sistema más justo y multipolar.

¿Cree usted que una reforma radical del Consejo de Seguridad de la ONU puede detener las guerras sangrientas y las amenazas nucleares en el mundo? ¿Otorgar un estatus de miembro permanente a las grandes potencias de Asia y África garantizará una verdadera justicia en las relaciones internacionales? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este análisis crucial sobre la política global con sus seres queridos y amigos interesados en temas internacionales!