Gus Poyet opina sobre la carrera de Cristiano Ronaldo

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Gus Poyet opina sobre la carrera de Cristiano Ronaldo

Aunque la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo ya no es tan veloz como antes, puede seguir marcando goles a su antojo en el campeonato de Arabia Saudita. El famoso entrenador y exjugador Gus Poyet compartió sus reflexiones con GOAL sobre el futuro de la estrella portuguesa y sus próximos grandes objetivos. Según el experto, las oportunidades siguen siendo infinitas para un jugador del calibre del rey del fútbol en la liga de Oriente Medio. Así lo informa Goal.com .

A punto de cumplir 41 años, el experimentado delantero continúa jugando en Arabia Saudita hasta el verano de 2027 bajo uno de los contratos más lucrativos del mundo. A medida que se acerca la fecha de finalización, las preguntas sobre su futuro y una posible retirada intrigan a los periodistas. Según Poyet, Ronaldo tiene el potencial suficiente para permanecer en Al-Nassr e incluso extender su contrato con el club.

La búsqueda de récords y el factor familiar

Según Goal.com, Gus Poyet trabajó como entrenador principal en Al-Khaleej la temporada pasada y pudo observar de cerca el nivel del campeonato local. Destaca que las características y condiciones de la Saudi Pro League permiten a Cristiano mantener una excelente forma física. Además, su hijo, Cristiano Junior, se forma en la academia del club, y no se descarta la posibilidad de que juegue junto a su padre en el futuro.

Otra motivación importante para Ronaldo es alcanzar la cifra de 1000 goles en partidos oficiales. Actualmente, al portugués solo le faltan 21 goles para alcanzar este hito histórico. Está claro que lograr este gran resultado para el final de la temporada 2026/27 es uno de sus objetivos principales. Aunque su futuro en la selección y su participación en la Copa del Mundo 2026 generan dudas, los récords a nivel de clubes siguen inspirándolo.

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Jahongir Tursunov
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