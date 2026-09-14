Ravshan Khaydarov hace una declaración antes de los Juegos Asiáticos: primer rival y secretos de adaptación

Una declaración importante de la selección olímpica de Uzbekistán se ha hecho antes de los Juegos Asiáticos, el evento deportivo más grande y prestigioso del continente. Durante la conferencia de prensa oficial celebrada en Japón, país anfitrión de la competición, Uzbekistán Sub-23 el entrenador principal del equipo, Ravshan Khaydarov, participó y reveló los objetivos principales del equipo y los detalles del proceso de preparación. El experimentado experto calificó esta competición como una «pequeña Olimpiada» para nuestro continente y subrayó con firmeza que, gracias a un plan minucioso desarrollado durante casi un año, los jugadores uzbekos han llegado con la firme intención de luchar solo por el podio y las medallas.

Además, el cuerpo técnico explicó cómo, a través de los campos de entrenamiento organizados en Taskent y Dalian, China, resolvieron el problema de la diferencia horaria de 4 horas con Japón y la adaptación a las condiciones climáticas. En el partido inaugural, nuestros compatriotas se enfrentarán a la selección nacional de Filipinas. Entonces, ¿qué tan preparados están los pupilos de Ravshan Khaydarov para el primer partido del torneo, cuándo comenzará el encuentro inaugural en el estadio de Nagoya y podrán nuestros atletas olímpicos ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos?

«Preparados todo el año para las medallas»: El objetivo audaz del entrenador

El entrenador de la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán habló sobre el prestigio de la competición y el honor del país:

Estatus de «pequeña Olimpiada»: «Los Juegos Asiáticos son una competición muy importante para nuestro continente, considerada una pequeña Olimpiada donde participan muchos deportes», dijo Ravshan Khaydarov;

Llegada con la mejor selección: Se destacó que la delegación uzbeka ha llegado con sus mejores y más fuertes atletas para participar dignamente en la competición;

Lucha por el podio: El entrenador no ocultó la misión principal del equipo: «Nos preparamos todo el año para este prestigioso torneo. Vinimos para defender dignamente el honor de nuestra Patria y luchar por las medallas».

La anfitriona Japón y la diferencia de 4 horas: ¿Cómo fue la adaptación?

El cuerpo técnico elaboró un programa específico para mantener la condición física de los jugadores:

Agradecimiento a los anfitriones: El experto agradeció a la parte japonesa por la organización de esta inmensa competición y expresó su confianza en que el torneo se desarrollará a un alto nivel organizativo;

Plan inicial en Taskent: El trabajo de adaptación a la diferencia horaria de cuatro horas con Japón comenzó con entrenamientos en la capital, Taskent;

Fase final en China: La preparación continuó con partidos amistosos en Dalian, China, cuyo clima es muy similar al de Japón y donde la diferencia horaria es de solo una hora;

Adaptación completa: Ravshan Khaydarov indicó que no habría ningún problema con respecto al tiempo y el clima, y que los chicos ya están totalmente acostumbrados a las nuevas condiciones.

15 de septiembre: Inicio contra Filipinas y campo en Nagoya

Detalles del primer examen de nuestros atletas olímpicos en la fase de grupos:

Primer rival — Filipinas: La selección nacional Sub-23 de Uzbekistán comenzará su camino en los Juegos Asiáticos el 15 de septiembre con un partido contra el equipo de Filipinas;

Hora del partido: Este importante encuentro comenzará a las 11:30, hora de Taskent;

Lugar del partido: El encuentro tendrá lugar en el famoso campo de fútbol «Minato» situado en Nagoya, Japón;

Importancia de un inicio victorioso: La victoria en el primer partido es crucial para liderar el grupo y afrontar la fase de play-offs con buen ánimo.

El camino de la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán, dirigida por Ravshan Khaydarov, en los Juegos Asiáticos está en el centro de atención de todos los fanáticos del fútbol uzbeko.

En su opinión, ¿podrá la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán, bajo la dirección de Ravshan Khaydarov, ganar el premio principal, la medalla de oro, en estos Juegos Asiáticos? ¿Qué marcador espera para la victoria de nuestros representantes en el primer partido contra Filipinas? ¡Deje sus pronósticos y comentarios, y comparta esta importante noticia futbolística dedicada a nuestros atletas olímpicos con todos los fanáticos de la selección nacional y sus seres queridos!