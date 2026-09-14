Ravshan Khaydarov hace una declaración antes de los Juegos Asiáticos: primer rival y secretos de adaptación

·9·Deportes
Ravshan Khaydarov hace una declaración antes de los Juegos Asiáticos: primer rival y secretos de adaptación

Una declaración importante de la selección olímpica de Uzbekistán se ha hecho antes de los Juegos Asiáticos, el evento deportivo más grande y prestigioso del continente. Durante la conferencia de prensa oficial celebrada en Japón, país anfitrión de la competición, Uzbekistán Sub-23 el entrenador principal del equipo, Ravshan Khaydarov, participó y reveló los objetivos principales del equipo y los detalles del proceso de preparación. El experimentado experto calificó esta competición como una «pequeña Olimpiada» para nuestro continente y subrayó con firmeza que, gracias a un plan minucioso desarrollado durante casi un año, los jugadores uzbekos han llegado con la firme intención de luchar solo por el podio y las medallas.

Además, el cuerpo técnico explicó cómo, a través de los campos de entrenamiento organizados en Taskent y Dalian, China, resolvieron el problema de la diferencia horaria de 4 horas con Japón y la adaptación a las condiciones climáticas. En el partido inaugural, nuestros compatriotas se enfrentarán a la selección nacional de Filipinas. Entonces, ¿qué tan preparados están los pupilos de Ravshan Khaydarov para el primer partido del torneo, cuándo comenzará el encuentro inaugural en el estadio de Nagoya y podrán nuestros atletas olímpicos ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos?

«Preparados todo el año para las medallas»: El objetivo audaz del entrenador

El entrenador de la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán habló sobre el prestigio de la competición y el honor del país:

  • Estatus de «pequeña Olimpiada»: «Los Juegos Asiáticos son una competición muy importante para nuestro continente, considerada una pequeña Olimpiada donde participan muchos deportes», dijo Ravshan Khaydarov;

  • Llegada con la mejor selección: Se destacó que la delegación uzbeka ha llegado con sus mejores y más fuertes atletas para participar dignamente en la competición;

  • Lucha por el podio: El entrenador no ocultó la misión principal del equipo: «Nos preparamos todo el año para este prestigioso torneo. Vinimos para defender dignamente el honor de nuestra Patria y luchar por las medallas».

La anfitriona Japón y la diferencia de 4 horas: ¿Cómo fue la adaptación?

El cuerpo técnico elaboró un programa específico para mantener la condición física de los jugadores:

  • Agradecimiento a los anfitriones: El experto agradeció a la parte japonesa por la organización de esta inmensa competición y expresó su confianza en que el torneo se desarrollará a un alto nivel organizativo;

  • Plan inicial en Taskent: El trabajo de adaptación a la diferencia horaria de cuatro horas con Japón comenzó con entrenamientos en la capital, Taskent;

  • Fase final en China: La preparación continuó con partidos amistosos en Dalian, China, cuyo clima es muy similar al de Japón y donde la diferencia horaria es de solo una hora;

  • Adaptación completa: Ravshan Khaydarov indicó que no habría ningún problema con respecto al tiempo y el clima, y que los chicos ya están totalmente acostumbrados a las nuevas condiciones.

15 de septiembre: Inicio contra Filipinas y campo en Nagoya

Detalles del primer examen de nuestros atletas olímpicos en la fase de grupos:

  • Primer rival — Filipinas: La selección nacional Sub-23 de Uzbekistán comenzará su camino en los Juegos Asiáticos el 15 de septiembre con un partido contra el equipo de Filipinas;

  • Hora del partido: Este importante encuentro comenzará a las 11:30, hora de Taskent;

  • Lugar del partido: El encuentro tendrá lugar en el famoso campo de fútbol «Minato» situado en Nagoya, Japón;

  • Importancia de un inicio victorioso: La victoria en el primer partido es crucial para liderar el grupo y afrontar la fase de play-offs con buen ánimo.

El camino de la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán, dirigida por Ravshan Khaydarov, en los Juegos Asiáticos está en el centro de atención de todos los fanáticos del fútbol uzbeko.

En su opinión, ¿podrá la selección nacional Sub-23 de Uzbekistán, bajo la dirección de Ravshan Khaydarov, ganar el premio principal, la medalla de oro, en estos Juegos Asiáticos? ¿Qué marcador espera para la victoria de nuestros representantes en el primer partido contra Filipinas? ¡Deje sus pronósticos y comentarios, y comparta esta importante noticia futbolística dedicada a nuestros atletas olímpicos con todos los fanáticos de la selección nacional y sus seres queridos!

Uzbekistán Sub-23Juegos AsiáticosRavshan KhaydarovJapónFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gol polémico en el derbi de Manchester: Michael Owen, sorprendido por un error del VARGol polémico en el derbi de Manchester: Michael Owen, sorprendido por un error del VARHoy, 15:17Lamine Yamal explica por qué estaba descontento con su desempeño en la Copa del MundoLamine Yamal explica por qué estaba descontento con su desempeño en la Copa del MundoHoy, 14:16Ousmane Dembélé reacciona a las palabras de Kylian MbappéOusmane Dembélé reacciona a las palabras de Kylian MbappéHoy, 13:35Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 2026Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 2026Hoy, 13:17Erling Haaland establece un récord y el Manchester City gana el derbiErling Haaland establece un récord y el Manchester City gana el derbiHoy, 12:18Final histórica en Nueva York: ¡Zverev derrota a Shelton e iguala un récord de 49 años!Final histórica en Nueva York: ¡Zverev derrota a Shelton e iguala un récord de 49 años!Hoy, 09:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?