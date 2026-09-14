Carlo Ancelotti confirma el fin de la carrera internacional de Neymar

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Carlo Ancelotti confirma el fin de la carrera internacional de Neymar

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha anunciado que la etapa del delantero Neymar en la selección nacional ha llegado oficialmente a su fin. Tras una decepcionante actuación en la Copa del Mundo, se destaca que es momento de que los pentacampeones mundiales realicen un cambio radical y apuesten por los jugadores jóvenes. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con CNN Esportes, el experimentado técnico afirmó que el líder de los brasileños decidió dejar el equipo nacional por voluntad propia. Según Ancelotti, es imposible encontrar un sustituto directo para un talento tan único como Neymar, y llenar ese vacío será una tarea difícil.

Hacia una nueva generación

Con la salida de Neymar, se abre una nueva página en el fútbol brasileño. El cuerpo técnico, junto con el director deportivo Rodrigo Caetano, ha trazado un plan para renovar profundamente el equipo de cara al Mundial 2030. En las últimas convocatorias, los veteranos han sido desplazados para dar prioridad a jóvenes promesas del campeonato local y de Europa.

Según el plan de Ancelotti, el enfoque principal estará en los jóvenes nacidos en 2004, 2005 y 2006. Incluso los adolescentes nacidos en 2008 con gran potencial están bajo la supervisión de los entrenadores, con el objetivo de integrarlos gradualmente considerando su edad.

Prioridad al juego colectivo

Según Goal.com, uno de los problemas principales durante la era de Neymar fue depender exclusivamente del talento individual de un solo jugador para definir los partidos. Carlo Ancelotti ha puesto fin a esta tradición, subrayando que en el fútbol moderno, no es el talento aislado, sino el trabajo colectivo lo que resulta determinante.

El técnico italiano señaló que, aunque el talento individual aumenta las posibilidades de ganar, el fútbol moderno no perdona la indisciplina colectiva. Por ello, se está trabajando arduamente en la construcción de un equipo sólido y cohesionado para el futuro.

Este nuevo enfoque se pondrá a prueba en los próximos partidos. En los encuentros contra Australia e India, el cuerpo técnico planea dar oportunidad a varios jugadores nuevos para evaluar su potencial a largo plazo.

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